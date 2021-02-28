Відзавтра в Україні на 11% зростуть пенсії

Середній розмір зростання становитиме 300 гривень

Середній розмір зростання становитиме 300 гривень

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1 березня в Україні розпочнеться індексація пенсій. Їх перерахують для більшості категорій непрацюючих пенсіонерів на 11%.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, пише RegioNews.

Вже від завтра пенсії для восьми мільйонів українців зростуть на 11%. В середньому зростання становитиме 300 грн, - написав прем`єр.

Він повідомив також, що цьогоріч додаткові виплати в розмірі 400 грн почнуть отримувати й люди старше 75 років.

Уряд також подав законопроєкт, який чітко визначатиме автоматичну індексацію пенсій 1 березня. Крім того, Кабмін працює над законопроєктом про запровадження накопичувальної пенсійної системи.

Нагадаємо, 22 лютого уряд України схвалив постанову "Про додаткові заходи соціального захисту пенсіонерів у 2021 році”. Відповідно до постанови у 2021 році індексація пенсій буде проведена з 1 березня.