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С завтрашнего дня в Украине на 11% вырастут пенсии
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28 февраля 2021, 16:29 4

С завтрашнего дня в Украине на 11% вырастут пенсии

28 февраля 2021, 16:29 4
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Средний размер рост составит 300 гривен
Средний размер рост составит 300 гривен
Фото из открытых источников
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1 марта в Украине начнется индексация пенсий. Их повысят для большинства категорий неработающих пенсионеров на 11%.

Об этом на своей странице в Facebook написал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, пишет RegioNews.

Уже завтра пенсии для восьми миллионов украинцев вырастут на 11%. В среднем рост составит 300 грн, - написал премьер.

Он также сообщил, что в этом году дополнительные выплаты в размере 400 грн начнут получать и люди старше 75 лет.

Правительство также подал законопроект, который будет четко определять автоматическую индексацию пенсий 1 марта. Кроме того, Кабмин работает над законопроєктом о введении накопительной пенсионной системы.

Напомним, 22 февраля правительство Украины одобрило постановление "О дополнительных мерах социальной защиты пенсионеров в 2021 году”. Согласно постановлению в 2021 году индексация пенсий будет проведена с 1 марта.

Денис Шмыгаль пенсия индексация пенсионеры правительство

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