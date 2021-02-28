С завтрашнего дня в Украине на 11% вырастут пенсии

Средний размер рост составит 300 гривен

Средний размер рост составит 300 гривен

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1 марта в Украине начнется индексация пенсий. Их повысят для большинства категорий неработающих пенсионеров на 11%.

Об этом на своей странице в Facebook написал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, пишет RegioNews.

Уже завтра пенсии для восьми миллионов украинцев вырастут на 11%. В среднем рост составит 300 грн, - написал премьер.

Он также сообщил, что в этом году дополнительные выплаты в размере 400 грн начнут получать и люди старше 75 лет.

Правительство также подал законопроект, который будет четко определять автоматическую индексацию пенсий 1 марта. Кроме того, Кабмин работает над законопроєктом о введении накопительной пенсионной системы.

Напомним, 22 февраля правительство Украины одобрило постановление "О дополнительных мерах социальной защиты пенсионеров в 2021 году”. Согласно постановлению в 2021 году индексация пенсий будет проведена с 1 марта.