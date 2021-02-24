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24 лютого 2021, 18:20 22

Кабмін розширив послугу "єМалятко" на дітей з окупованих територій

24 лютого 2021, 18:20 22
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Там додали, що це дозволить громадянам України, що перебувають на тимчасово окупованих територіях, зручно та просто зареєструвати дитину
Там додали, що це дозволить громадянам України, що перебувають на тимчасово окупованих територіях, зручно та просто зареєструвати дитину
Фото з відкритих джерел
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Кабінет Міністрів вніс зміни до Порядку надання комплексної послуги "єМалятко": тепер її зможуть отримувати й жителі тимчасово окупованих територій.

Таке рішення було ухвалено на засіданні Кабміну, пише RegioNews.

За словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, "планується забезпечити мешканців тимчасово окупованих територій можливістю користування послугою "єМалятко".

"Цей сервіс довів свою ефективність - майже кожна друга українська сім'я при народженні дитини користується електронною послугою, адже це дев’ять державних послуг в одному електронному вікні", - пояснив прем'єр.

На його думку, це дозволить громадянам України, що перебувають на тимчасово окупованих територіях, зручно та просто зареєструвати дитину.

Реалізація проєкту дає змогу здійснювати державну реєстрацію народження дитини, яка народилася на тимчасово окупованих територіях на підставі електронного примірника судового рішення про встановлення факту народження дитини шляхом інформаційної взаємодії Єдиного державного реєстру судових рішень та Єдиного державного вебпорталу електронних послуг "Дія", йдеться у пояснювальній записці.

Ухвалення змін сприятиме збільшенню кількості громадян України з тимчасово окупованих територій, які оформлюватимуть свідоцтво про народження дитини державного зразка, що сприятиме реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Нагадаємо, уряд відклав початок додаткових виплат пенсіонерам.

Кабмін Донбас Україна прем'єр уряд

 
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