Кабмін погодив призначення керівників у двох держагентствах

Нових управлінців отримало Космічне агентство та Агентство з питань управління зоною відчуження

Нових управлінців отримало Космічне агентство та Агентство з питань управління зоною відчуження

Фото: з відкритих джерел

Кабінет Міністрів України під час засідання 24 лютого погодив призначення голів двох державних агентств.

Про це в Facebook повідомив представник Уряду у Верховній Раді Василь Мокан, передає RegioNews.

Так, на голову Державного космічного агентства України був погоджений Тафтай Володимир Володимирович, а на посаду голови Державного агентства України з управління зоною відчуження - Костюк Сергій Миколайович.

Відомо, що Тафтай Володимир брав участь у конкурсі на посаду голови Держкосмосу ще у 2019 році. У період 2019-2020 років працював начальником управління координації космічної діяльності департаменту економіки оборони та безпеки Міністерства економіки, пізніше обіймав посаду віце-президента з інтелектуальних питань державного підприємства "Антонов".

Сергій Костюк працював генеральним директором Державного спеціалізованого підприємства "Чорнобильський спецкомбінат", останнім часом очолював ДСП Центральне підприємство з поводження з радіоактивними відходами.

Також 24 лютого під час засідання Кабінет Міністрів ухвалив низку кадрових рішень, зокрема, були погоджені кандидатури заступників голів обласних державних адміністрацій.

Нагадаємо, раніше Шмигаль видав розпорядження про призначення тимчасового виконувача обов'язків керівника Державного космічного агентства (Держкосмосу). Тимчасовим керівником агентства було призначено Володимира Міхеєва.