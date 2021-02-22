Уряд схвалив рішення про індексацію пенсій з 1 березня

Про це йдеться у сьогоднішній постанові КМУ

Про це йдеться у сьогоднішній постанові КМУ

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Сьогодні уряд України схвалив постанову Кабінету міністрів „Про додаткові заходи соціального захисту пенсіонерів у 2021 році”. Відповідно до постанови у 2021 році індексація пенсій буде проведена з 1 березня.

Це передає RegioNews з посиланням на повідомлення пресслужби Міністерства соціальної політики.

За даними міністерства, постановою затверджено показник збільшення розміру пенсій, обчисленого від заробітної плати та страхового стажу кожного пенсіонера на рівні 11%, що відповідає 50% показника зростання споживчих цін за попередній рік та 50% показника зростання середньої заробітної плати в Україні, з якої сплачено страхові внески, за три календарні роки, що передують року, в якому проводиться збільшення, порівняно з трьома календарними роками, що передували року, який є попереднім щодо року, в якому проводиться збільшення (5 %+17%) /2).

У результаті реалізації постанови, у Мінсоцполітики очікують, що пенсії підвищаться у 8 мільйонів людей.

Розмір пенсії підвищиться в середньому на 308 гривень. Мінімальний розмір підвищення встановлено на рівні 100 грн. Підвищується мінімальна пенсійна виплата до рівня 2 200 грн особам, які мають тривалий страховий стаж (30 років для жінок та 35 років для чоловіків), — інформують в пресслужбі.

Як повідомлялося, 4 лютого Рада ухвалила закон, який передбачає компенсації за затримки пенсій і зарплат. Також нардепи актуалізували перелік фондів загальнодержавного обов’язкового соціального страхування.