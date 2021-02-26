Уряд призначив в. о. гендиректора "Центренерго"
Уряд погодився з пропозицією Фонду держмайна
Уряд погодився з пропозицією Фонду держмайна
Кабінет міністрів погодив призначення Юрія Власенка виконуючим обов'язки генерального директора ПАТ "Центренерго".
Потрібне розпорядження №150-р від 26 лютого оприлюднено на урядовому порталі, пише RegioNews.
"Погодитися з пропозицією Фонду державного майна України стосовно призначення Власенка Юрія Петровича виконуючим обов'язки генерального директора публічного акціонерного товариства "Центренерго", – сказано в документі.
Нагадаємо, на п'яти великих енергокомпаніях пройдуть перевірки через брак вугілля.
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