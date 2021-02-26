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26 лютого 2021, 14:50 90

Уряд призначив в. о. гендиректора "Центренерго"

26 лютого 2021, 14:50 90
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Уряд погодився з пропозицією Фонду держмайна
Фото: УНІАН
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Кабінет міністрів погодив призначення Юрія Власенка виконуючим обов'язки генерального директора ПАТ "Центренерго".

Потрібне розпорядження №150-р від 26 лютого оприлюднено на урядовому порталі, пише RegioNews.

"Погодитися з пропозицією Фонду державного майна України стосовно призначення Власенка Юрія Петровича виконуючим обов'язки генерального директора публічного акціонерного товариства "Центренерго", – сказано в документі.

Нагадаємо, на п'яти великих енергокомпаніях пройдуть перевірки через брак вугілля.

Центренерго Україна Київ влада уряд

 
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