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24 лютого 2021, 12:45 19

Чернишов вирішив спокусити Зеленського фіналом Кубка України по футболу в Кривому Розі

24 лютого 2021, 12:45 19
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Будівництво стадіону він називає "одним із наймасштабніших об'єктів"
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Міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов обіцяє в рамках проєкту "Велике будівництво" у 2021 році добудувати у Кривому Розі стадіон "Металург".

Про це міністр заявив, виступаючи на Форумі "Україна 30. Інфраструктура", представляючи спортивний напрям проєкту "Велике будівництво" на 2021 рік, передає RegioNews.

За словами Олексія Чернишова, спортивний комплекс "Металург" у місті Кривий Ріг – це "один з наймасштабніших об'єктів" спортивної інфраструктури.

Мешканці давно очікують завершення реалізації цього проєкту. Стадіон уже не перший рік намагаються реконструювати. Проте тільки у 2021 році виділено суттєве фінансування. Я сподіваюся, що в наступному році ми зможемо планувати проведення фіналу Кубку України з футболу", - заявив Чернишов.

Нагадаємо, Кривий Ріг є рідним містом Президента України Володимира Зеленського. В серпні 2020 року ЗМІ писали, що глава держави Зеленський дав вказівку владі міста та керівництву відродженого ФК "Кривбас" провести реконструкцію стадіону "Металург", щоб арена відповідала всім критеріям УПЛ і УАФ, і щоб на ній можна було провести фінал Кубку України.

Читайте також: Балачки учасників інфраструктурного форуму "Україна 30" RegioNews висміяв у Telegram-стікерах.

Стало відомо, що після провалів в Києві й Харкові Чернишов обіцяє забудувати всю Україну індустріальними парками.

У своєму розслідуванні "Хід Уманським. Як Єрмак, Тимошенко і Чернишов підставили Зеленського з "Великим будівництвом" RegioNews описував, що за люди причетні до того, що відбувається з будівництвом доріг і об'єктів інфраструктури. У двох матеріалах – "Велике будівництво". Якими "схемами на дорогах" найближче оточення підставляє Зеленського" та "Схеми "Великого будівництва"-2: малювання цін "від ліхтаря" та освоєння коштів за ненадані дороги" - ми докладно зупинилися на існуючих схемах в дорожній галузі. Також читайте: "Потьомкінські села" Чернишова: як відбувається імітація "Великого будівництва".

строительство президент стадіон Кривий Ріг Олексій Чернишов велике будівництво

 
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