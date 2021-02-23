Луцьк під загрозою підтоплення через надмірну кількість снігу, який швидко тане
Деякі райони Луцька можуть бути підтопленими через надмірну кількість снігу, який швидко тане
Про це розповів в.о. начальника регіонального офісу водних ресурсів у Волинській області Ростислав Кравчук, передає RegioNews з посиланням на ІА Конкурент.
За словами Ростислава Кравчука, якщо річка Стир переповниться, у Луцьку може підтопити район Цегельного заводу № 1, №2 (вул. Заводська), район Старого міста (вул. Лютеранська і нижче по течії), в районі вулиці Чернишевського, де в Стир впадає Омелянівка та Сапалаївка, а також нижче по течії.
Востаннє серйозні повені були у Луцьку у 2013 році. Тоді, Стир розійшовся на декілька кілометрів, підтопив сотні будинків в місті та на його околицях.
Як повідомлялося, на Прикарпатті виявили розкрадання коштів, виділених на ліквідацію наслідків повеней. Бізнесмен вкрав понад пів мільйона гривень.
Також минулого літа трапилася повінь на Буковині: попередні збитки складали 1,3 млрд грн.