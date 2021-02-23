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23 лютого 2021, 19:33 79

Луцьк під загрозою підтоплення через надмірну кількість снігу, який швидко тане

23 лютого 2021, 19:33 79
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Деякі райони міста можуть постраждати від повені
Деякі райони міста можуть постраждати від повені
Фото з відкритих джерел
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Деякі райони Луцька можуть бути підтопленими через надмірну кількість снігу, який швидко тане

Про це розповів в.о. начальника регіонального офісу водних ресурсів у Волинській області Ростислав Кравчук, передає RegioNews з посиланням на ІА Конкурент.

За словами Ростислава Кравчука, якщо річка Стир переповниться, у Луцьку може підтопити район Цегельного заводу № 1, №2 (вул. Заводська), район Старого міста (вул. Лютеранська і нижче по течії), в районі вулиці Чернишевського, де в Стир впадає Омелянівка та Сапалаївка, а також нижче по течії.

Востаннє серйозні повені були у Луцьку у 2013 році. Тоді, Стир розійшовся на декілька кілометрів, підтопив сотні будинків в місті та на його околицях.

Як повідомлялося, на Прикарпатті виявили розкрадання коштів, виділених на ліквідацію наслідків повеней. Бізнесмен вкрав понад пів мільйона гривень.

Також минулого літа трапилася повінь на Буковині: попередні збитки складали 1,3 млрд грн.

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