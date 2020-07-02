Повінь на Буковині: попередні збитки складають 1,3 млрд грн

Про остаточну цифру збитків говорити зарано, вважають у Чернівецькій ОДА

Про остаточну цифру збитків говорити зарано, вважають у Чернівецькій ОДА

Станом на ранок 2 липня збитки від негоди і паводків в Чернівецькій області за попередніми підрахунками складають 1,3 млрд гривень, але остаточна сума поки не відома.

Про це під час брифінгу заявив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук, передає RegioNews з посиланням на прес-службу адміністрації.

Тому що є райони, де не зійшла вода, десь не висушене болото, подекуди люди не знають, чи залишиться стояти будинок, чи він зміститься від зсуву", - сказав він.

За словами Осачука, перші 30 млн грн, виділені урядом для області, вже надійшли. Їх спрямують на відновлення найбільш зруйнованих негодою доріг.

Голова ОДА сподівається, що разом з наступними траншами з Кабміну надійде алгоритм, за яким постраждалим зможуть компенсувати збитки завдані негодою.

Буковина обов’язково отримає кошти, які потрібні людям для відновлення нормального життя після недавньої повені. Усім,... Опубліковано Чернівецька обласна державна адміністрація Четвер, 2 липня 2020 р.

Раніше повідомлялося, що в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській та Тернопільській областях тривають роботи по ліквідації наслідків дощового паводку.