Луцк под угрозой подтопления из-за чрезмерного количества снега, который быстро тает
Некоторые районы Луцка можгут быть подтопленными из-за чрезмерного количества снега, который быстро тает
Об этом рассказал и.о. начальника регионального офиса водных ресурсов в Волынской области Ростислав Кравчук, передает RegioNews со ссылкой на ИА Конкурент.
По словам Ростислава Кравчука, если река Стырь переполнится, в Луцке может подтопить район Кирпичного завода №1, №2 (ул. Заводская), район Старого города (ул. Лютеранская и ниже по течению), в районе улицы Чернышевского, где в Стырь впадает Емельяновка и Сапалаивка, а также ниже по течению.
В последний раз серьезные наводнения были в Луцке в 2013 году. Тогда, Стирь разошелся на несколько километров, подтопил сотни домов в городе и его окрестностях.
Как сообщалось, на Прикарпатье обнаружили хищение средств, выделенных на ликвидацию последствий наводнений. Бизнесмен украл более полмиллиона гривен.
Также летом прошлого года случилась наводнение на Буковине: предварительные убытки составляли 1,3 млрд грн.