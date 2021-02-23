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23 февраля 2021, 19:33 75

Луцк под угрозой подтопления из-за чрезмерного количества снега, который быстро тает

23 февраля 2021, 19:33 75
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Некоторые районы города могут пострадать от наводнения
Некоторые районы города могут пострадать от наводнения
Фото из открытых источников
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Некоторые районы Луцка можгут быть подтопленными из-за чрезмерного количества снега, который быстро тает

Об этом рассказал и.о. начальника регионального офиса водных ресурсов в Волынской области Ростислав Кравчук, передает RegioNews со ссылкой на ИА Конкурент.

По словам Ростислава Кравчука, если река Стырь переполнится, в Луцке может подтопить район Кирпичного завода №1, №2 (ул. Заводская), район Старого города (ул. Лютеранская и ниже по течению), в районе улицы Чернышевского, где в Стырь впадает Емельяновка и Сапалаивка, а также ниже по течению.

В последний раз серьезные наводнения были в Луцке в 2013 году. Тогда, Стирь разошелся на несколько километров, подтопил сотни домов в городе и его окрестностях.

Как сообщалось, на Прикарпатье обнаружили хищение средств, выделенных на ликвидацию последствий наводнений. Бизнесмен украл более полмиллиона гривен.

Также летом прошлого года случилась наводнение на Буковине: предварительные убытки составляли 1,3 млрд грн.

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