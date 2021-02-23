Луцк под угрозой подтопления из-за чрезмерного количества снега, который быстро тает

Некоторые районы города могут пострадать от наводнения

Некоторые районы города могут пострадать от наводнения

Фото из открытых источников

Об этом рассказал и.о. начальника регионального офиса водных ресурсов в Волынской области Ростислав Кравчук, передает RegioNews со ссылкой на ИА Конкурент.

По словам Ростислава Кравчука, если река Стырь переполнится, в Луцке может подтопить район Кирпичного завода №1, №2 (ул. Заводская), район Старого города (ул. Лютеранская и ниже по течению), в районе улицы Чернышевского, где в Стырь впадает Емельяновка и Сапалаивка, а также ниже по течению.

В последний раз серьезные наводнения были в Луцке в 2013 году. Тогда, Стирь разошелся на несколько километров, подтопил сотни домов в городе и его окрестностях.

Как сообщалось, на Прикарпатье обнаружили хищение средств, выделенных на ликвидацию последствий наводнений. Бизнесмен украл более полмиллиона гривен.

Также летом прошлого года случилась наводнение на Буковине: предварительные убытки составляли 1,3 млрд грн.