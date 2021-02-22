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22 февраля 2021, 21:30 57

Руководитель Фонда госимущества рассказал когда "нефтепровод Медведчука" вернут в собственность государства

22 февраля 2021, 21:30 57
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Фото из открытых источников
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Украинская часть магистрального нефтепродуктопровода "Самара-Западное направление", которая принадлежит "ПрикарпатЗападтранс", в ближайшее время будет возвращена в государственную собственность.

Об этом заявил руководитель Фонда государственного имущества Дмитрий Сенниченко в комментарии Telegram-каналу PavlovskyNEWS, передает RegioNews.

По его словам, управлять нефтепродуктопроводом будет, скорее всего, "Укртрансгаз". При этом глава ФГИ убежден, что подобные санкции СНБО не должны повлиять на инвестиционный климат в стране, поскольку переход этого актива в коммерческую собственность проходил непрозрачно.

Это была не приватизация и не долгосрочная аренда. Просто как-то оно так случилось. Именно поэтому это не может быть расценено никем из международных или украинских инвесторов, как несправедливость, — подытожил Сенниченко.

По данным СМИ, владельцами компании "ПрикарпатЗападтранс" является бизнесмен из Беларуси Николай Воробей и гражданин Германии Анатолий Шефер. Последнего связывают с окружением одного из лидеров "ОПЗЖ", кумом президента России Виктором Медведчуком.

Как сообщалось, 19 февраля решением СНБО введены санкции против Виктора Медведчука и Оксаны Марченко. Санкции вводятся через расследовании СБУ по финансированию терроризма.

Также стало известно, что СНБО хочет вернуть государству "трубу Медведчука". По территории Украины проходит 1433 км трубопровода.

20 февраля Зеленский подписал указ о санкциях против Медведчука и Марченко. Санкции рассчитаны на три года.

санкции СНБО Фонд госимущества Виктор Медведчук государственный контроль Укртрансгаз

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