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22 лютого 2021, 18:16 99

Данілов розповів Зеленському про загрози нацбезпеці в фінансовій та енергетичній сферах

22 лютого 2021, 18:16 99
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Президент обговорив з секретарем РНБО плани роботи відомства
Фото president.gov.ua
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Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із секретарем Ради національної безпеки і оборони України Олексієм Даніловим.

Це передає RegioNews із посиланням на повідомлення Офісу Президента.

За даними Офісу, Олексій Данілов поінформував Президента про актуальні загрози державній та економічній безпеці, зокрема у фінансовій та енергетичній сферах.

Співрозмовники також обговорили наступні кроки в контексті виконання останніх рішень Ради національної безпеки і оборони, - йдеться у повідомленні.

Були уточнені плани роботи РНБО на найближчий період та обговорені питання збільшення штатної чисельності Апарату Ради національної безпеки і оборони.

Як повідомлялося, 19 лютого Зеленський на засіданні РНБО доручив переглянути сценарії врегулювання ситуації на Донбасі. Вони були затверджені у грудні 2019 року.

Також рішенням РНБО введені санкції проти Віктора Медведчука і Оксани Марченко. Санкції вводяться через розслідування СБУ по фінансуванню тероризму.

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