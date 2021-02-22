Данілов розповів Зеленському про загрози нацбезпеці в фінансовій та енергетичній сферах

Президент обговорив з секретарем РНБО плани роботи відомства

Президент обговорив з секретарем РНБО плани роботи відомства

Фото president.gov.ua

Це передає RegioNews із посиланням на повідомлення Офісу Президента.

За даними Офісу, Олексій Данілов поінформував Президента про актуальні загрози державній та економічній безпеці, зокрема у фінансовій та енергетичній сферах.

Співрозмовники також обговорили наступні кроки в контексті виконання останніх рішень Ради національної безпеки і оборони, - йдеться у повідомленні.

Були уточнені плани роботи РНБО на найближчий період та обговорені питання збільшення штатної чисельності Апарату Ради національної безпеки і оборони.

Як повідомлялося, 19 лютого Зеленський на засіданні РНБО доручив переглянути сценарії врегулювання ситуації на Донбасі. Вони були затверджені у грудні 2019 року.

Також рішенням РНБО введені санкції проти Віктора Медведчука і Оксани Марченко. Санкції вводяться через розслідування СБУ по фінансуванню тероризму.