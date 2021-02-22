Данілов розповів Зеленському про загрози нацбезпеці в фінансовій та енергетичній сферах
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із секретарем Ради національної безпеки і оборони України Олексієм Даніловим.
Це передає RegioNews із посиланням на повідомлення Офісу Президента.
За даними Офісу, Олексій Данілов поінформував Президента про актуальні загрози державній та економічній безпеці, зокрема у фінансовій та енергетичній сферах.
Співрозмовники також обговорили наступні кроки в контексті виконання останніх рішень Ради національної безпеки і оборони, - йдеться у повідомленні.
Були уточнені плани роботи РНБО на найближчий період та обговорені питання збільшення штатної чисельності Апарату Ради національної безпеки і оборони.
Як повідомлялося, 19 лютого Зеленський на засіданні РНБО доручив переглянути сценарії врегулювання ситуації на Донбасі. Вони були затверджені у грудні 2019 року.
Також рішенням РНБО введені санкції проти Віктора Медведчука і Оксани Марченко. Санкції вводяться через розслідування СБУ по фінансуванню тероризму.