ФОПи під ОП щосили гудуть, щоб їх почули, і вимагають особистої зустрічі з президентом
Закінчувати протести вони не збираються
Закінчувати протести вони не збираються
Після декількох невдалих спроб зустріти главу держави біля його резиденції в Кончі Заспі підприємці знову прийшли під будівлю ОП.
Про це повідомляє PavlovskyNews, передає RegioNews.
ФОПи зробили чергову спробу побачити президента.
Після декількох невдалих спроб зустріти главу держави біля його резиденції в Кончі Заспі підприємці знову прийшли під будівлю Офісу президента.
Залишки святкового ярмарку не поспішають прибирати, але навіть це не заважає влаштовувати акції.
Мітингувальники щосили гудуть, щоб їх почули і вимагають особистої зустрічі з президентом.
Як повідомлялося раніше, підприємці заявляли, що готові на дні пам'яті Героїв Небесної сотні згорнути протести на Майдані. Але вони вимагали гарантій можливості відновити протест з 22 лютого.
Кабінет міністрів на сьогодні досить ефективний, - ПодолякВсі новини »
18 лютого 2021, 10:59Під парламентом мітингують "євробляхери": хочуть спрощення розмитнення автівок
18 лютого 2021, 09:46Залізничники під Кабміном вимагають підвищення зарплат
17 лютого 2021, 11:41
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
Мер "в шоколаді": як чернігівському міському голові Атрошенку живеться при "зелених"
Мер без влади: як у Кам'янці-Подільському розсварилися колишні союзники, і чому там запахло новими виборами