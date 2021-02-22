ФОПи під ОП щосили гудуть, щоб їх почули, і вимагають особистої зустрічі з президентом

Закінчувати протести вони не збираються

Закінчувати протести вони не збираються

Фото PavlovskyNews

Після декількох невдалих спроб зустріти главу держави біля його резиденції в Кончі Заспі підприємці знову прийшли під будівлю ОП.

Про це повідомляє PavlovskyNews, передає RegioNews.

ФОПи зробили чергову спробу побачити президента.

Після декількох невдалих спроб зустріти главу держави біля його резиденції в Кончі Заспі підприємці знову прийшли під будівлю Офісу президента.

Залишки святкового ярмарку не поспішають прибирати, але навіть це не заважає влаштовувати акції.

Мітингувальники щосили гудуть, щоб їх почули і вимагають особистої зустрічі з президентом.

Як повідомлялося раніше, підприємці заявляли, що готові на дні пам'яті Героїв Небесної сотні згорнути протести на Майдані. Але вони вимагали гарантій можливості відновити протест з 22 лютого.