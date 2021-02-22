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22 февраля 2021, 16:19 14

ФОПы под ОП вовсю дудят, чтобы их услышали, и требуют личной встречи с президентом

22 февраля 2021, 16:19 14
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Заканчивать протесты они не собираются
Заканчивать протесты они не собираются
Фото PavlovskyNews
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После нескольких неудачных попыток встретить главу государства возле его резиденции в Конче Заспе предприниматели вновь пришли под здание ОП.

Об этом сообщает PavlovskyNews, передаёт RegioNews.

ФОПы предприняли очередную попытку увидеть президента.

После нескольких неудачных попыток встретить главу государства возле его резиденции в Конче Заспе предприниматели вновь пришли под здание Офиса президента.

Остатки праздничной ярмарки не спешат убирать, но даже это не мешает устраивать акции.

Митингующие вовсю дудят, чтобы их услышали и требуют личной встречи с президентом.

Как сообщалось ранее, предприниматели заявляли, что готовы на дни памяти Героев Небесной сотни свернуть протесты на Майдане. Но они требовали гарантий возможности восстановить протест с 22 февраля.

Офис президента митинг протесты предприниматели ФОП акции протеста

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