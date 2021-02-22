ФОПы под ОП вовсю дудят, чтобы их услышали, и требуют личной встречи с президентом
После нескольких неудачных попыток встретить главу государства возле его резиденции в Конче Заспе предприниматели вновь пришли под здание ОП.
Об этом сообщает PavlovskyNews, передаёт RegioNews.
ФОПы предприняли очередную попытку увидеть президента.
После нескольких неудачных попыток встретить главу государства возле его резиденции в Конче Заспе предприниматели вновь пришли под здание Офиса президента.
Остатки праздничной ярмарки не спешат убирать, но даже это не мешает устраивать акции.
Митингующие вовсю дудят, чтобы их услышали и требуют личной встречи с президентом.
Как сообщалось ранее, предприниматели заявляли, что готовы на дни памяти Героев Небесной сотни свернуть протесты на Майдане. Но они требовали гарантий возможности восстановить протест с 22 февраля.