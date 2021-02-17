Залізничники під Кабміном вимагають підвищення зарплат

Також вони протестують проти скорочення штату

Також вони протестують проти скорочення штату

Фото PavlovskyNews

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Укрінформ.

Наразі під Кабміном мітингують близько півтисячі людей. Вони тримають плакати з написами: "За добробут людини праці!", "Стоп політиці дешевої роботи", "Не дозволимо ігнорувати права профспілки!", "Стоп наступу на трудові права", "Ні - скороченню 120 тисяч залізничників!", "Кабмін, переглянь фінплан Укрзалізниці". Акція проходить мирно та не заважає руху автотранспорту.

Учасники заходу пояснюють, що вони протестують проти скорочення штату в АТ "Укрзалізниця", вимагають підвищення зарплат та гідних умов праці.

Від розширених коментарів учасники мітингу відмовляються до закінчення акції.

Натомість напередодні голова профспілки залізничників і транспортних будівельників України Вадим Бубняк на пресконференції повідомив, що працівники філій та структурних підрозділів Укрзалізниці постійно підпадають під скорочення та отримують низьку зарплату. Тож під час акції протесту члени профспілки вимагатимуть від уряду зобов’язати правління АТ "Укрзалізниця" ухвалити рішення щодо: підвищення зарплати (крім вищого керівництва) з 1 березня 2021 року не менше ніж на 25%; виплати у першому півріччі 2021 року винагороди за підсумками роботи за 2019 рік у розмірі не менше 50% місячної тарифної ставки, посадового окладу; не зменшувати чисельність працівників упродовж 2021 року; прискорити роботу над проєктом колективного договору між Укрзалізницею та спільним представницьким органом профспілок; забезпечити достовірний облік робочого часу, в тому числі часу роботи надурочно та у вихідні дні у всіх регіональних філіях та підпорядкованих підрозділах.

Також залізничники вимагають від уряду: встановити мінімальний рівень податку на землю для Укрзалізниці; забезпечити 100% компенсацію витрат Укрзалізниці на перевезення пільгових категорій пасажирів; компенсувати з Дорожнього фонду 2021 року акцизний податок, сплачений при закупівлі дизельного палива; ввести до складу наглядової ради представника профспілки на громадських засадах, а також внести на розгляд Верховної Ради України законопроєкт, який розширить можливості участі трудового колективу в ухваленні управлінських рішень.

Бубняк також повідомив, що профспілки звернулися до Європейської федерації транспортників (ЄТФ), Міжнародної конфедерації профспілок залізничників і транспортних будівельників (МКПЗ), Міжнародної організації праці (МОП).

Як повідомлялося, у січні "Укрзалізниця" сказала, які області мають найбільші борги за приміські перевезення. "Укрзалізниця" у 2020 році надала послуг з перевезення пасажирів пільгових категорій у приміському сполученні на суму 285,3 млн грн.

Раніше голова "Укрзалізниці" розповів, що його заробітна плата у 625 тисяч гривень "нижче ринкового рівня". Такі гроші голова підприємства "отримував ще 25 років тому".