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16 лютого 2021, 18:39 743

Підприємці готові на дні пам'яті Героїв Небесної сотні згорнути протести на Майдані

16 лютого 2021, 18:39 743
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Але вони потребують гарантій можливості відновити протест із 22 лютого
Але вони потребують гарантій можливості відновити протест із 22 лютого
Фото Укрінформ
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Учасники руху "SaveФОП", які розбили наметове містечко на майдані Незалежності у Києві, заявляють про готовність тимчасово згорнути протест із 18 лютого для вшанування пам'яті Героїв Небесної сотні, якщо отримають гарантії можливості відновити акцію з 22 лютого.

Про це йдеться у заяві на сторінці руху у Facebook, передає RegioNews.

Підприємці-протестувальники, учасники руху "SaveФОП", які розбили наметове містечко на майдані Незалежності у Києві, заявляють про готовність тимчасово згорнути протест із 18 лютого для проведення заходів із вшанування пам'яті Героїв Небесної сотні на центральній площі української столиці, якщо отримають гарантії можливості відновити акцію з 22 лютого.

Ми заявляємо про готовність призупинити нашу акцію "Податковий майдан "Рух #SaveФОП за конституційні права та свободи" на майдані Незалежності з 18 до 21 лютого включно, за умови можливості поновлення протесту після 21 лютого... За умови надання руху #SaveФОП публічних гарантій офіційними представниками Міністерства внутрішніх справ щодо поновлення нашого протесту у форматі не меншому за наявний (шалаш 4 м х 8 м, генератор, прапори та атрибутика на перилах коло стели) ми готові зняти наявний шалаш і усю атрибутику акції до 18.02.21, - йдеться у заяві.

При цьому учасники руху зазначають, що до них надходять численні погрози і вони знають про заплановані провокації. У зв'язку з цим поліція звернулася до #SaveФОП із проханням згорнути протест тимчасово для запобігання провокаціям.

Останніми днями псевдопатріоти гучно вимагають від нас звільнити майдан Незалежності з 18 до 20 лютого, обвинувачуючи нас у тому, що ми не шануємо Героїв Небесної сотні. Важливо, що з 18 до 20 лютого на майдані Незалежності біля стели, де ми мирно стоїмо з протестом... не планується проведення будь-яких траурних або поминальних заходів. Заходи, приурочені пам'яті Героїв Небесної сотні, заплановані в Михайлівському соборі та на Алеї Небесної сотні ... Ми хочемо тихо вшанувати пам'ять Героїв України квітами, молитвою та своїм мовчазним протестом на знак того, що боротьба і смерть патріотів не була марною, - йдеться у повідомленні.

У #SaveФОП зазначають, що більшість із них є учасниками подій 2013-2014 років, серед них є волонтери, добровольці, зокрема, які дістали поранення і під час Революції гідності, і на фронті.

МИ ГОТОВІ ПІТИ З МАЙДАНУ ... ЗАЯВА РУХУ #SaveФОП Зовнішні і внутрішні вороги українців і України...

Posted by Підприємці України / #SaveФОП on Tuesday, February 16, 2021

Як повідомлялося, 4 лютого учасники руху SaveФОП мітингували біля дачі Зеленського в Конча-Заспі. Причиною стало те, що комітет ВР з питань фінансів провалив розгляд звернення руху.

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