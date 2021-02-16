Підприємці готові на дні пам'яті Героїв Небесної сотні згорнути протести на Майдані

Але вони потребують гарантій можливості відновити протест із 22 лютого

Але вони потребують гарантій можливості відновити протест із 22 лютого

Фото Укрінформ

Учасники руху "SaveФОП", які розбили наметове містечко на майдані Незалежності у Києві, заявляють про готовність тимчасово згорнути протест із 18 лютого для вшанування пам'яті Героїв Небесної сотні, якщо отримають гарантії можливості відновити акцію з 22 лютого.

Про це йдеться у заяві на сторінці руху у Facebook, передає RegioNews.

Підприємці-протестувальники, учасники руху "SaveФОП", які розбили наметове містечко на майдані Незалежності у Києві, заявляють про готовність тимчасово згорнути протест із 18 лютого для проведення заходів із вшанування пам'яті Героїв Небесної сотні на центральній площі української столиці, якщо отримають гарантії можливості відновити акцію з 22 лютого.

Ми заявляємо про готовність призупинити нашу акцію "Податковий майдан "Рух #SaveФОП за конституційні права та свободи" на майдані Незалежності з 18 до 21 лютого включно, за умови можливості поновлення протесту після 21 лютого... За умови надання руху #SaveФОП публічних гарантій офіційними представниками Міністерства внутрішніх справ щодо поновлення нашого протесту у форматі не меншому за наявний (шалаш 4 м х 8 м, генератор, прапори та атрибутика на перилах коло стели) ми готові зняти наявний шалаш і усю атрибутику акції до 18.02.21, - йдеться у заяві.

При цьому учасники руху зазначають, що до них надходять численні погрози і вони знають про заплановані провокації. У зв'язку з цим поліція звернулася до #SaveФОП із проханням згорнути протест тимчасово для запобігання провокаціям.

Останніми днями псевдопатріоти гучно вимагають від нас звільнити майдан Незалежності з 18 до 20 лютого, обвинувачуючи нас у тому, що ми не шануємо Героїв Небесної сотні. Важливо, що з 18 до 20 лютого на майдані Незалежності біля стели, де ми мирно стоїмо з протестом... не планується проведення будь-яких траурних або поминальних заходів. Заходи, приурочені пам'яті Героїв Небесної сотні, заплановані в Михайлівському соборі та на Алеї Небесної сотні ... Ми хочемо тихо вшанувати пам'ять Героїв України квітами, молитвою та своїм мовчазним протестом на знак того, що боротьба і смерть патріотів не була марною, - йдеться у повідомленні.

У #SaveФОП зазначають, що більшість із них є учасниками подій 2013-2014 років, серед них є волонтери, добровольці, зокрема, які дістали поранення і під час Революції гідності, і на фронті.

МИ ГОТОВІ ПІТИ З МАЙДАНУ ... ЗАЯВА РУХУ #SaveФОП Зовнішні і внутрішні вороги українців і України... Posted by Підприємці України / #SaveФОП on Tuesday, February 16, 2021

Як повідомлялося, 4 лютого учасники руху SaveФОП мітингували біля дачі Зеленського в Конча-Заспі. Причиною стало те, що комітет ВР з питань фінансів провалив розгляд звернення руху.