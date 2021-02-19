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19 лютого 2021, 20:34 595

Половина харківських медиків, які потрапили в першу хвилю вакцинації, відмовляються робити щеплення

19 лютого 2021, 20:34 595
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Причина - в тому, що ще немає вакцин і невідомо, які будуть
Причина - в тому, що ще немає вакцин і невідомо, які будуть
Фото з відкритих джерел
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У Харківській області складають списки «першочерговиків», але черги бажаючих немає.

Дані про плани вакцинації в області озвучив на брифінгу заступник директора департаменту охорони здоров'я Харківської ОДА Ігор Волченко, передає RegioNews.

В області очікують вакцини виробництва Pfizer і AstraZeneca. Прищеплювати ними в першу чергу будуть медиків, які працюють з хворими COVID-19, і самі мобільні бригади вакцинаторів, - повідомив чиновник.

Коли регіон отримає вакцину – поки невідомо. Але в ОДА стверджують, що умови для їх зберігання в області є.

Зараз складають списки "першочерговиків" – на підставі інформованої згоди (документа, який дозволяє зробити людині щеплення). Але черги охочих, як виявилося, немає.

На питання: який відсоток медиків, за останніми даними, відмовляється від вакцинації, Ігор Волченко відповів: "Близько 50%".

Як повідомлялося, Степанов полетів до Індії домовлятися про вакцину для українців. Міністр проведе зустріч з індійським виробником Serum Institute of India.

Раніше причиною затримки вакцинації Прем'єр назвав дефіцит вакцини, Дефіцит відчули і країни ЄС.

Ще раніше глава МОЗ Степанов заявив про спробу зриву вакцинації від коронавірусу. Він повідомив, що Україна втрачає довіру виробників вакцин.

вакцина Харківська область медицина медики охорона здоров`я COVID-19

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