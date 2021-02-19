Половина харківських медиків, які потрапили в першу хвилю вакцинації, відмовляються робити щеплення

Причина - в тому, що ще немає вакцин і невідомо, які будуть

Причина - в тому, що ще немає вакцин і невідомо, які будуть

Фото з відкритих джерел

У Харківській області складають списки «першочерговиків», але черги бажаючих немає.

Дані про плани вакцинації в області озвучив на брифінгу заступник директора департаменту охорони здоров'я Харківської ОДА Ігор Волченко, передає RegioNews. В області очікують вакцини виробництва Pfizer і AstraZeneca. Прищеплювати ними в першу чергу будуть медиків, які працюють з хворими COVID-19, і самі мобільні бригади вакцинаторів, - повідомив чиновник. Коли регіон отримає вакцину – поки невідомо. Але в ОДА стверджують, що умови для їх зберігання в області є. Зараз складають списки "першочерговиків" – на підставі інформованої згоди (документа, який дозволяє зробити людині щеплення). Але черги охочих, як виявилося, немає. На питання: який відсоток медиків, за останніми даними, відмовляється від вакцинації, Ігор Волченко відповів: "Близько 50%". Як повідомлялося, Степанов полетів до Індії домовлятися про вакцину для українців. Міністр проведе зустріч з індійським виробником Serum Institute of India. Раніше причиною затримки вакцинації Прем'єр назвав дефіцит вакцини, Дефіцит відчули і країни ЄС. Ще раніше глава МОЗ Степанов заявив про спробу зриву вакцинації від коронавірусу. Він повідомив, що Україна втрачає довіру виробників вакцин.

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