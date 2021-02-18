Стало відомо, коли в Україну надійде вакцина Pfizer

Були подані всі документи, які дозволять розпочати поставки в Україну

Були подані всі документи, які дозволять розпочати поставки в Україну

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Про це повідомляє агентство Інтерфакс-Україна із посиланням на керівника програм з охорони здоров'я ЮНІСЕФ України Андрія Славуцького, передає RegioNews.

Наразі тривають переговори з документації, є один документ, на який Україна ще чекає. Але, за попередньою інформацією, вакцина Pfizer має приїхати наприкінці лютого або на початку березня", - розповів він.

За словами Славуцького, вакцину в Україну від виробника постачатиме ЮНІСЕФ. В аеропорту "Бориспіль” її в будь-який час доби зможе забрати логістична компанія, потужності якої дають змогу прийняти ту кількість вакцини, яку поставлять.

Далі ці вакцини переміщатимуться на центральний склад компанії, після чого постачатимуться до регіонів у лотках із сухим льодом. У кожному лотку буде 195 флаконів, в одному флаконі по шість доз вакцини. Мобільна бригада щодня отримуватиме денну кількість доз - 96 або 102 (16 або 17 флаконів)", - повідомив Славуцький.

Нагадаємо, раніше Степанов запевнив, що Україна отримає першу партію вакцини від COVID-19 вже цього тижня. Наприкінці лютого почнуться поставки вакцин в рамках механізму COVAX.

Раніше Степанов пояснив, чому вакцинація досі не почалася. За його словами, виникли бюрократичні труднощі з поставкою вакцин.

Попередньо оголошувалося, що вакцинація від COVID-19 в Україні почнеться з понеділка. Поставка вакцин очікувалася на 15 лютого.