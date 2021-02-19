Половина харьковских медиков, попавших в первую волну вакцинации, отказываются делать прививки

Причина - в том, что еще нет вакцин и неизвестно, какие будут

Причина - в том, что еще нет вакцин и неизвестно, какие будут

Фото из открытых источников

В Харьковской области составляют списки «первоочередников», но очереди желающих нет.

Данные о планах вакцинации в области озвучил на брифинге заместитель директора департамента здравоохранения Харьковской ОГА Игорь Волченко, передаёт RegioNews. В области ожидают вакцины производства Pfizer и AstraZeneca. Прививать ими в первую очередь будут медиков, которые работают с больными COVID-19, и сами мобильные бригады вакцинаторов, - сообщил чиновник. Когда регион получит вакцину – пока неизвестно. Но в ОГА утверждают, что условия для их хранения в области есть. Сейчас составляют списки "первоочередников” – на основании информированного согласия (документа, который позволяет сделать человеку прививку). Но очереди желающих, как оказалось, нет. На вопрос: какой процент медиков, по последним данным, отказывается от вакцинации, Игорь Волченко ответил: "Около 50%". Как сообщалось, Степанов полетел в Индию договариваться о вакцине для украинцев. Министр проведет встречу с индийским производителем Serum Institute of India. Раньше причиной задержки вакцинации Премьер назвал дефицит вакцины, Дефицит ощутили и страны ЕС. Ещё раньше глава Минздрава Степанов заявил о попытке срыва вакцинации от коронавируса. Он сообщил, что Украина теряет доверие производителей вакцин.

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