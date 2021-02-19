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19 февраля 2021, 20:34 647

Половина харьковских медиков, попавших в первую волну вакцинации, отказываются делать прививки

19 февраля 2021, 20:34 647
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Причина - в том, что еще нет вакцин и неизвестно, какие будут
Причина - в том, что еще нет вакцин и неизвестно, какие будут
Фото из открытых источников
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В Харьковской области составляют списки «первоочередников», но очереди желающих нет.

Данные о планах вакцинации в области озвучил на брифинге заместитель директора департамента здравоохранения Харьковской ОГА Игорь Волченко, передаёт RegioNews.

В области ожидают вакцины производства Pfizer и AstraZeneca. Прививать ими в первую очередь будут медиков, которые работают с больными COVID-19, и сами мобильные бригады вакцинаторов, - сообщил чиновник.

Когда регион получит вакцину – пока неизвестно. Но в ОГА утверждают, что условия для их хранения в области есть.

Сейчас составляют списки "первоочередников” – на основании информированного согласия (документа, который позволяет сделать человеку прививку). Но очереди желающих, как оказалось, нет.

На вопрос: какой процент медиков, по последним данным, отказывается от вакцинации, Игорь Волченко ответил: "Около 50%".

Как сообщалось, Степанов полетел в Индию договариваться о вакцине для украинцев. Министр проведет встречу с индийским производителем Serum Institute of India.

Раньше причиной задержки вакцинации Премьер назвал дефицит вакцины, Дефицит ощутили и страны ЕС.

Ещё раньше глава Минздрава Степанов заявил о попытке срыва вакцинации от коронавируса. Он сообщил, что Украина теряет доверие производителей вакцин.

вакцина Харьковская область медицина медики здравохранение COVID-19

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