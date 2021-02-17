Железнодорожники под Кабмином требуют повышения зарплат

Также они протестуют против сокращения штата

Также они протестуют против сокращения штата

Фото PavlovskyNews

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Укринформ.

Сейчас под Кабмином митингуют около полутысячи человек. Они держат плакаты с надписями: "За благосостояние человека труда!", "Стоп политике дешевой работы", "Не позволим игнорировать права профсоюза!", "Стоп наступлению на трудовые права", "Нет - сокращению 120 тысяч железнодорожников!", "Кабмин, посмотри финплан "Укрзализныци". Акция проходит мирно и не мешает движению автотранспорта.

Участники мероприятия объясняют, что они протестуют против сокращения штата в АО "Укрзализныця", требуют повышения зарплат и достойных условий труда.

От расширенных комментариев участники митинга отказываются до окончания акции.

Зато накануне председатель профсоюза железнодорожников и транспортных строителей Украины Вадим Бубняк на пресс-конференции сообщил, что работники филиалов и структурных подразделений Укрзализныци постоянно подпадают под сокращение и получают низкую зарплату. Поэтому во время акции протеста члены профсоюза требуют от правительства обязать правление АО "Укрзализныця" принять решение в отношении: повышение зарплаты (кроме высшего руководства) с 1 марта 2021 года не менее чем на 25%; выплаты в первом полугодии 2021 года вознаграждения по итогам работы за 2019 год в размере не менее 50% месячной тарифной ставки, должностного оклада; не уменьшать численность работников в течение 2021 года; ускорить работу над проектом коллективного договора между Укрзализныцей и общим представительским органом профсоюзов; обеспечить достоверный учет рабочего времени, в том числе времени работы сверхурочно и в выходные дни во всех региональных филиалах и подчиненных подразделениях.

Также железнодорожники требуют от правительства: установить минимальный уровень налога на землю для "Укрзализныци"; обеспечить 100% компенсацию затрат Укрзализныци на перевозки льготных категорий пассажиров; компенсировать из Дорожного фонда 2021 года акцизный налог, уплаченный при закупке дизельного топлива; ввести в состав наблюдательного совета представителя профсоюза на общественных началах, а также внести на рассмотрение Верховной Рады Украины законопроект, который расширит возможности участия трудового коллектива в принятии управленческих решений.

Бубняк также сообщил, что профсоюзы обратились к Европейской федерации транспортников (ЕТФ), Международной конфедерации профсоюзов железнодорожников и транспортных строителей (МКПО), Международной организации труда (МОТ).

Как сообщалось, в январе "Укрзализныця" сказала, какие области имеют наибольшие долги за пригородные перевозки. "Укрзализныця" в 2020 году предоставила услуг по перевозке пассажиров льготных категорий в пригородном сообщении на сумму 285,3 млн грн.

Ранее глава "Укрзализныци" рассказал, что его заработная плата в 625 тысяч гривен "ниже рыночного уровня". Такие деньги глава предприятия "получал еще 25 лет назад".