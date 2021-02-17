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17 февраля 2021, 11:41 364

Железнодорожники под Кабмином требуют повышения зарплат

17 февраля 2021, 11:41 364
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Также они протестуют против сокращения штата
Также они протестуют против сокращения штата
Фото PavlovskyNews
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Под зданием Кабинета Министров в Киеве началась акция протеста совета профсоюза железнодорожников и транспортных строителей Украины.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Укринформ.

Сейчас под Кабмином митингуют около полутысячи человек. Они держат плакаты с надписями: "За благосостояние человека труда!", "Стоп политике дешевой работы", "Не позволим игнорировать права профсоюза!", "Стоп наступлению на трудовые права", "Нет - сокращению 120 тысяч железнодорожников!", "Кабмин, посмотри финплан "Укрзализныци". Акция проходит мирно и не мешает движению автотранспорта.

Участники мероприятия объясняют, что они протестуют против сокращения штата в АО "Укрзализныця", требуют повышения зарплат и достойных условий труда.

От расширенных комментариев участники митинга отказываются до окончания акции.

Зато накануне председатель профсоюза железнодорожников и транспортных строителей Украины Вадим Бубняк на пресс-конференции сообщил, что работники филиалов и структурных подразделений Укрзализныци постоянно подпадают под сокращение и получают низкую зарплату. Поэтому во время акции протеста члены профсоюза требуют от правительства обязать правление АО "Укрзализныця" принять решение в отношении: повышение зарплаты (кроме высшего руководства) с 1 марта 2021 года не менее чем на 25%; выплаты в первом полугодии 2021 года вознаграждения по итогам работы за 2019 год в размере не менее 50% месячной тарифной ставки, должностного оклада; не уменьшать численность работников в течение 2021 года; ускорить работу над проектом коллективного договора между Укрзализныцей и общим представительским органом профсоюзов; обеспечить достоверный учет рабочего времени, в том числе времени работы сверхурочно и в выходные дни во всех региональных филиалах и подчиненных подразделениях.

Также железнодорожники требуют от правительства: установить минимальный уровень налога на землю для "Укрзализныци"; обеспечить 100% компенсацию затрат Укрзализныци на перевозки льготных категорий пассажиров; компенсировать из Дорожного фонда 2021 года акцизный налог, уплаченный при закупке дизельного топлива; ввести в состав наблюдательного совета представителя профсоюза на общественных началах, а также внести на рассмотрение Верховной Рады Украины законопроект, который расширит возможности участия трудового коллектива в принятии управленческих решений.

Бубняк также сообщил, что профсоюзы обратились к Европейской федерации транспортников (ЕТФ), Международной конфедерации профсоюзов железнодорожников и транспортных строителей (МКПО), Международной организации труда (МОТ).

Как сообщалось, в январе "Укрзализныця" сказала, какие области имеют наибольшие долги за пригородные перевозки. "Укрзализныця" в 2020 году предоставила услуг по перевозке пассажиров льготных категорий в пригородном сообщении на сумму 285,3 млн грн.

Ранее глава "Укрзализныци" рассказал, что его заработная плата в 625 тысяч гривен "ниже рыночного уровня". Такие деньги глава предприятия "получал еще 25 лет назад".

зарплаты Укрзализныця железная дорога митинг протесты сокращение

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