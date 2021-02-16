У Києві ФОПи прийшли з протестом до офісу матері нардепа Гетманцева

Вони заявили, що це не остання їхня акція

Вони заявили, що це не остання їхня акція

Фото: Страна

У вівторок, 16 лютого, протестуючі підприємці, які вже близько двох місяців проводять безстрокову акцію протесту на Майдані Незалежності в Києві, знову прийшли до офісу мами голови комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева. Лідер акції Сергій Доротич заявив, що це не остання акція на вулиці Васильківська.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на "Страну". "Кияни повинні знати, хто поруч з ними працює. Зараз через погодні умови ми не можемо активно проводити акції протесту, але зовсім скоро ми будемо активізувати свої дії",- заявив Доротич. Нагадаємо, раніше Гетманцев порадив підприємцям "працювати, а не займатися політикою".

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