09:14  16 лютого
Коронавірус в Україні: за добу госпіталізували майже тисячу осіб
10:01  16 лютого
В Україні через негоду досі обмежено рух вантажівок на дорогах - ДСНС
08:11  16 лютого
Ситуація на Донбасі: за добу зафіксовано три порушення з боку бойовиків
UA | RU
UA | RU
16 лютого 2021, 12:48 365

У Києві ФОПи прийшли з протестом до офісу матері нардепа Гетманцева

16 лютого 2021, 12:48 365
Читайте также на русском языке
Вони заявили, що це не остання їхня акція
Вони заявили, що це не остання їхня акція
Фото: Страна
Читайте также
на русском языке

У вівторок, 16 лютого, протестуючі підприємці, які вже близько двох місяців проводять безстрокову акцію протесту на Майдані Незалежності в Києві, знову прийшли до офісу мами голови комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева. Лідер акції Сергій Доротич заявив, що це не остання акція на вулиці Васильківська.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на "Страну".

"Кияни повинні знати, хто поруч з ними працює. Зараз через погодні умови ми не можемо активно проводити акції протесту, але зовсім скоро ми будемо активізувати свої дії",- заявив Доротич.

Нагадаємо, раніше Гетманцев порадив підприємцям "працювати, а не займатися політикою".

Україна митинг нардеп офіс ФОП

 
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Кому належать автовокзали у регіонах України
Підписуйтесь на RegioNews
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
Всі відео »
Спритний Лисенко: як мер Сум облаштував міську раду під себе
Параліч місцевої влади: як в одеській Затоці перемогли ЦВК
Всі публікації »
Віталій Бала
Віктор Таран
Віктор Небоженко
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua