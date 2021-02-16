У Києві ФОПи прийшли з протестом до офісу матері нардепа Гетманцева
Вони заявили, що це не остання їхня акція
Вони заявили, що це не остання їхня акція
У вівторок, 16 лютого, протестуючі підприємці, які вже близько двох місяців проводять безстрокову акцію протесту на Майдані Незалежності в Києві, знову прийшли до офісу мами голови комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева. Лідер акції Сергій Доротич заявив, що це не остання акція на вулиці Васильківська.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на "Страну".
"Кияни повинні знати, хто поруч з ними працює. Зараз через погодні умови ми не можемо активно проводити акції протесту, але зовсім скоро ми будемо активізувати свої дії",- заявив Доротич.
Нагадаємо, раніше Гетманцев порадив підприємцям "працювати, а не займатися політикою".
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