16:37  16 февраля
Кабмин 17 февраля может снова ввести в Украине зоны карантина - Мокан
15:23  16 февраля
Смертельный пожар в Харькове: после проверок закрылись 36 нелегальных учреждений
17:54  16 февраля
На Донбассе боевики стреляли из минометов и снайперского оружия, обошлось без потерь
UA | RU
UA | RU
16 февраля 2021, 21:58 2

В НАБУ заявляют, что расследование злоупотреблений с вакцинами от COVID-19 не помешает их закупке

16 февраля 2021, 21:58 2
Читайте також українською мовою
Следователи просят всех причастных к расследованию не разглашать информацию, потому что это может повредить интересам государства и общества
Следователи просят всех причастных к расследованию не разглашать информацию, потому что это может повредить интересам государства и общества
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Факт начала досудебного расследования по фактам возможных злоупотреблений при закупке вакцин от COVID-19 не может создать препятствий для закупок вакцин у поставщиков.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Telegram-канал НАБУ.

Основанием стало соответствующее заявление генерального директора ГП "Медзакупки", сведения из которого детективы были обязаны и внесли в ЕРДР. В рамках расследования детективы НАБУ проверят наличие или отсутствие признаков состава уголовного правонарушения, которое указано в обращении. Особо подчеркиваем, что сам факт начала расследования не является доказательством вины или же подтверждением совершения преступления. И он никоим образом не может составить препятствий для закупок вакцин у поставщиков, тем более уже после истечения срока обещанного начала вакцинации, - сообщают в НАБУ.

Также в ведомстве отмечают, что сейчас детективы НАБУ не совершали никаких следственных действий, которые могли бы быть расценены как воспрепятствование деятельности по закупке вакцин для Украины.

Мы обязательно проинформируем общество о результатах расследования. До того момента просим всех причастных к этому расследованию лиц и организации воздерживаться от разглашения соответствующей информации. Поступая иначе, вы не только вредите расследованию, разглашая его тайну, но и реально можете своими действиями и комментариями нанести ущерб интересам государства и обществу, - отмечается в сообщении.

Как сообщалось, сегодня заседания комитетов Рады относительно скандальной "вакцинного дела" перенесли. Причина переноса не указывается.

Напомним, в НАБУ открыли дело в отношении поставки китайской вакцины Sinovac. Согласно контракту, Украина должна заплатить по 17,85 доллара за дозу вакцины, что является едва ли не самой высокой ценой в мире.

Несмотря на это, дорогой поставщик вакцины от COVID-19 подал заявку на ее регистрацию в Украине. О заявке от компании Sinovac сообщается на сайте Минздрава.

НАБУ вакцина расследование Минздрав закупки

Коррупция при закупке вакцин: НАБУ проверит переговоры Минздрава с производителями
16 февраля 2021, 11:00
Глава Минздрава Степанов заявил о попытке срыва вакцинации от коронавируса
16 февраля 2021, 10:49
Степанов пообещал начать вакцинацию от COVID-19 до конца недели – Гетманцев
15 февраля 2021, 20:16
Все новости »
 
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Кому принадлежат автовокзалы в регионах Украины
Подписывайтесь на RegioNews
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
Все видео »
Ловкий Лысенко: как мэр Сум обустроил городской совет под себя
Паралич местной власти: как в одесской Затоке победили ЦИК
Все публикации »
Виталий Бала
Виктор Таран
Виктор Небоженко
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram