В НАБУ заявляют, что расследование злоупотреблений с вакцинами от COVID-19 не помешает их закупке

Следователи просят всех причастных к расследованию не разглашать информацию, потому что это может повредить интересам государства и общества

Следователи просят всех причастных к расследованию не разглашать информацию, потому что это может повредить интересам государства и общества

Фото из открытых источников

Факт начала досудебного расследования по фактам возможных злоупотреблений при закупке вакцин от COVID-19 не может создать препятствий для закупок вакцин у поставщиков.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Telegram-канал НАБУ. Основанием стало соответствующее заявление генерального директора ГП "Медзакупки", сведения из которого детективы были обязаны и внесли в ЕРДР. В рамках расследования детективы НАБУ проверят наличие или отсутствие признаков состава уголовного правонарушения, которое указано в обращении. Особо подчеркиваем, что сам факт начала расследования не является доказательством вины или же подтверждением совершения преступления. И он никоим образом не может составить препятствий для закупок вакцин у поставщиков, тем более уже после истечения срока обещанного начала вакцинации, - сообщают в НАБУ. Также в ведомстве отмечают, что сейчас детективы НАБУ не совершали никаких следственных действий, которые могли бы быть расценены как воспрепятствование деятельности по закупке вакцин для Украины. Мы обязательно проинформируем общество о результатах расследования. До того момента просим всех причастных к этому расследованию лиц и организации воздерживаться от разглашения соответствующей информации. Поступая иначе, вы не только вредите расследованию, разглашая его тайну, но и реально можете своими действиями и комментариями нанести ущерб интересам государства и обществу, - отмечается в сообщении. Как сообщалось, сегодня заседания комитетов Рады относительно скандальной "вакцинного дела" перенесли. Причина переноса не указывается. Напомним, в НАБУ открыли дело в отношении поставки китайской вакцины Sinovac. Согласно контракту, Украина должна заплатить по 17,85 доллара за дозу вакцины, что является едва ли не самой высокой ценой в мире. Несмотря на это, дорогой поставщик вакцины от COVID-19 подал заявку на ее регистрацию в Украине. О заявке от компании Sinovac сообщается на сайте Минздрава.

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