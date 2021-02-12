Під будівлею адмінсуду протестували проти перейменування проспекту Бандери
Активісти вимагали ліквідації ОАСК
Активісти вимагали ліквідації ОАСК
Під будівлею Окружного адміністративного суду відбулася акція протесту через скасування перейменування Московського проспекту на честь Степана Бандери.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Lb.ua.
Учасники акції вимагали ліквідувати Окружний адмінсуд Києва за прийняття антиукраїнських рішень.
Відомо, що Окружний адміністративний суд Києва скасував рішення Київради про перейменування вулиці Суворова і Московського проспекту.
Нагадаємо, 11 лютого стало відомо, що ОАСК скасував рішення про перейменування Московського проспекту в Києві.
КМДА оскаржить рішення ОАСК щодо перейменування проспекту Бандери.
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