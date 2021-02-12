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12 лютого 2021, 13:04 422

Під будівлею адмінсуду протестували проти перейменування проспекту Бандери

12 лютого 2021, 13:04 422
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Активісти вимагали ліквідації ОАСК
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Під будівлею Окружного адміністративного суду відбулася акція протесту через скасування перейменування Московського проспекту на честь Степана Бандери.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Lb.ua.

Учасники акції вимагали ліквідувати Окружний адмінсуд Києва за прийняття антиукраїнських рішень.

Відомо, що Окружний адміністративний суд Києва скасував рішення Київради про перейменування вулиці Суворова і Московського проспекту.

Нагадаємо, 11 лютого стало відомо, що ОАСК скасував рішення про перейменування Московського проспекту в Києві.

КМДА оскаржить рішення ОАСК щодо перейменування проспекту Бандери.

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