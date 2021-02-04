Учасники руху SaveФОП мітингують біля дачі Зеленського в Конча-Заспі

Причиною стало те, що комітет ВР з питань фінансів провалив розгляд звернення руху

Причиною стало те, що комітет ВР з питань фінансів провалив розгляд звернення руху

Фото: Політика Країни

Протестувальники ФОПи 4 лютого приїхали до резиденції Володимира Зеленського в Конча-Заспу з вимогою скасувати фіскалізацію.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на "Политика Страны".

Кілька десятків ФОПів приїхали до держдач в Конча-Заспі. Рішення про проведення акції протесту було прийнято вчора, після того, як комітет ВР з питань фінансів, податкової та митної політики провалив розгляд звернення руху SaveФОП", - йдеться в повідомленні.

Лідер руху SaveФОП Сергій Доротич повідомив, що вони будуть влаштовувати автопробіги до будинків усіх депутатів які провалили голосування.

Поки учасники акції чекали кортеж Зеленського біля головного в'їзду на територію держдач, кортеж президента встиг залишити територію своєї резиденції через бічний виїзд. Через що Доротич заявив, що 5 лютого вранці вони повторно приїдуть у Конча-Заспу, але будуть чергувати біля всіх виїздів.

Біля державних дач чергує кілька нарядів поліції.

Нагадаємо, 25 січня біля держдачі в Конча-Заспі, де проживає Зеленський, вже посилили охорону.