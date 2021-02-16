Предприниматели готовы на дни памяти Героев Небесной сотни свернуть протесты на Майдане

Но они требуют гарантий возможности восстановить протест с 22 февраля

Но они требуют гарантий возможности восстановить протест с 22 февраля

Фото Укринформ

Участники движения "SaveФОП", которые разбили палаточный городок на майдане Независимости в Киеве, заявляют о готовности временно свернуть протест с 18 февраля для чествования памяти Героев Небесной сотни, если получат гарантии возможности возобновить акцию с 22 февраля.

Об этом говорится в заявлении на странице движения в Facebook, передает RegioNews.

Протестующие предприниматели, участники движения "SaveФОП", которые разбили палаточный городок на майдане Независимости в Киеве, заявляют о готовности временно свернуть протест с 18 февраля для проведения мероприятий по чествованию памяти Героев Небесной сотни на центральной площади украинской столицы, если получат гарантии возможности возобновить акцию с 22 февраля.

Мы заявляем о готовности приостановить нашу акцию "Налоговый майдан "Движение #SaveФОП за конституционные права и свободы" на майдане Независимости с 18 до 21 февраля включительно, при условии возможности возобновления протеста после 21 февраля... При условии предоставления движению #SaveФОП публичных гарантий официальными представителями Министерства внутренних дел о возобновлении нашего протеста в формате не меньше имеющегося (шалаш 4 м х 8 м, генератор, флаги и атрибутика на перилах возле стелы) мы готовы снять имеющийся шалаш и всю атрибутику акции до 18.02.21, - говорится в заявлении.

При этом участники движения отмечают, что к ним поступают многочисленные угрозы и они знают о запланированных провокациях. В связи с этим полиция обратилась к #SaveФОП с просьбой свернуть протест временно для предотвращения провокаций.

В последние дни псевдопатриоты громко требуют от нас освободить майдан Независимости с 18 до 20 февраля, обвиняя нас в том, что мы не чтим Героев Небесной сотни. Важно, что с 18 по 20 февраля на майдане Независимости возле стелы, где мы мирно стоим с протестом... не планируется проведение каких-либо траурных или поминальных мероприятий. Мероприятия, приуроченные памяти Героев Небесной сотни, запланированные в Михайловском соборе и на Аллее Небесной сотни ... Мы хотим тихо почтить память Героев Украины цветами, молитвой и своим молчаливым протестом в знак того, что борьба и смерть патриотов не была напрасной, - говорится в сообщении.

В #SaveФОП отмечают, что большинство из них являются участниками событий 2013-2014 годов, среди них есть волонтеры, добровольцы, в частности, которые получили ранения и во время Революции достоинства, и на фронте.

МИ ГОТОВІ ПІТИ З МАЙДАНУ ... ЗАЯВА РУХУ #SaveФОП Зовнішні і внутрішні вороги українців і України... Posted by Підприємці України / #SaveФОП on Tuesday, February 16, 2021

Как сообщалось, 4 февраля участники движения " SaveФОП митинговали возле дачи Зеленского в Конча-Заспе. Причиной стало то, что комитет ВР провалил рассмотрение обращения движения.