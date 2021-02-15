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15 лютого 2021, 17:33 24

У Чернівцях школи не переходять на дистанційне навчання

15 лютого 2021, 17:33 24
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Рішення про це прийняла Чернівецька міська комісія ТЕБ та НС
Рішення про це прийняла Чернівецька міська комісія ТЕБ та НС
Фото з відкритих джерел
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Заклади загальної середньої освіти будуть закриті для відвідування, якщо понад 50% учнів та персоналу перебуватимуть на самоізоляції через контакт із пацієнтом, інфікованим COVID-19, і працюватимуть дистанційно, якщо понад 25% школярів хворітимуть на ГРВІ.  

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ІА АСС.

Сьогодні у Чернівцях на засіданні міської комісії ТЕБ та НС вирішували, чи варто знову переводити школи на дистанційне навчання через збільшення кількості хворих на COVID-19, адже впродовж останніх кількох діб зростання відбувається саме у Чернівцях. Наприкінці минулого тижня такі рекомендації ухвалила обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Під час засідання міська комісія ТЕБ та НС вирішила заборонити відвідувати заклади загальної середньої освіти здобувачам освіти, якщо на самоізоляції через контакт з пацієнтом з підтвердженим COVID-19 перебуває понад 50% учнів та персоналу закладу.

Окрім того, у разі захворювання на ГРВІ понад 25% школярів – організувати навчання за дистанційною формою. Директорам шкіл рекомендовано переводити класи на самоізоляцію або дистанційне навчання у випадку, якщо у класі через ГРВІ відсутні понад чверть учнів або в разі контакту учнів з хворим на COVID-19 учнем.

Залежно від епідемситуації в закладі освіти педрадами розглядається питання та приймається рішення про очну, змішану, дистанційну форму навчання для учнів 1-11 класів. Де працюють за очною формою навчання - рекомендовано: запровадити двозмінне навчання, розвести у часі початок уроків, поділити на групи для позачергового відвідування школи, викладати окремі предмети (музичне, образотворче мистецтво, фізкультура, інформатика, основи здоров’я, трудове навчання, громадянська освіта, зарубіжна література, технології) в онлайн-режимі з консультативним днем офлайн.

Як повідомлялося раніше, 11 лютого школи Чернівців та двох районів Буковини рекомендували перевести на "дистанційку" через ковід.

Також 9 лютого у школі на Буковині зафіксували спалах коронавірусу: хворобу підтвердили у 15 вчителів та 30 учнів. Заклад відправили на карантин.

COVID-19 коронавірус дистанційне навчання школи Чернівці

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