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15 лютого 2021, 08:32 170

В Україні поки що не виявили нових мутацій коронавірусу - ВООЗ

15 лютого 2021, 08:32 170
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Ще очікуються результати аналізів декількох зразків
Ще очікуються результати аналізів декількох зразків
Фото: з відкритих джерел
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В Україні поки що не фіксували нових мутацій COVID. При цьому для проведення аналізів матеріали доводиться відправляти за кордон.

Про це в ефірі телеканалу ICTV заявив голова представництва Всесвітньої організації охорони здоров'я в Україні Ярно Хабіхт, передає RegioNews.

Він розповів, що найближчим часом очікуються результати аналізів декількох зразків.

В Україні ще не зустрічалися нові мутації. Але поки тут немає можливості робити відповідні аналізи. Нещодавно кілька зразків з України доставили в центр секвенування, найближчим часом у нас буде відповідь", - сказав Хабіхт.

Нагадаємо, зараз у світі поширюється кілька видів нових штамів коронавірусу, серед яких мутований COVID з Британії, ПАР, Бразилії та Японії.

Раніше повідомлялось, в Україні більш як 3 тисяч нових випадків коронавірусу, померли 45 осіб.

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