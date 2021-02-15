В Україні поки що не виявили нових мутацій коронавірусу - ВООЗ

Ще очікуються результати аналізів декількох зразків

Ще очікуються результати аналізів декількох зразків

Фото: з відкритих джерел

В Україні поки що не фіксували нових мутацій COVID. При цьому для проведення аналізів матеріали доводиться відправляти за кордон.

Про це в ефірі телеканалу ICTV заявив голова представництва Всесвітньої організації охорони здоров'я в Україні Ярно Хабіхт, передає RegioNews.

Він розповів, що найближчим часом очікуються результати аналізів декількох зразків.

В Україні ще не зустрічалися нові мутації. Але поки тут немає можливості робити відповідні аналізи. Нещодавно кілька зразків з України доставили в центр секвенування, найближчим часом у нас буде відповідь", - сказав Хабіхт.

Нагадаємо, зараз у світі поширюється кілька видів нових штамів коронавірусу, серед яких мутований COVID з Британії, ПАР, Бразилії та Японії.

Раніше повідомлялось, в Україні більш як 3 тисяч нових випадків коронавірусу, померли 45 осіб.