В Україні поки що не виявили нових мутацій коронавірусу - ВООЗ
В Україні поки що не фіксували нових мутацій COVID. При цьому для проведення аналізів матеріали доводиться відправляти за кордон.
Про це в ефірі телеканалу ICTV заявив голова представництва Всесвітньої організації охорони здоров'я в Україні Ярно Хабіхт, передає RegioNews.
Він розповів, що найближчим часом очікуються результати аналізів декількох зразків.
В Україні ще не зустрічалися нові мутації. Але поки тут немає можливості робити відповідні аналізи. Нещодавно кілька зразків з України доставили в центр секвенування, найближчим часом у нас буде відповідь", - сказав Хабіхт.
Нагадаємо, зараз у світі поширюється кілька видів нових штамів коронавірусу, серед яких мутований COVID з Британії, ПАР, Бразилії та Японії.
Раніше повідомлялось, в Україні більш як 3 тисяч нових випадків коронавірусу, померли 45 осіб.