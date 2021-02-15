В Черновцах школы не переходят на дистанционное обучение

Решение об этом приняла Черновицкая городская комиссия ТЭБ и ЧС

Решение об этом приняла Черновицкая городская комиссия ТЭБ и ЧС

Фото из открытых источников

Учреждения общего среднего образования будут закрыты для посещения, если более 50% учащихся и персонала будут на самоизоляции из-за контакта с пациентом, инфицированным COVID-19, и будут работать дистанционно, если более 25% школьников заболеют ОРВИ.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ИА АСС.

Сегодня в Черновцах на заседании городской комиссии ТЭБ и ЧС решали, стоит ли снова переводить школы на дистанционное обучение из-за увеличения количества больных COVID-19, ведь на протяжении последних нескольких суток рост происходит именно в Черновцах. В конце прошлой недели такие рекомендации приняла областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Во время заседания городская комиссия ТЭБ и ЧС решила запретить посещать учреждения общего среднего образования соискателям образования, если на самоизоляции из-за контакта с пациентом с подтвержденным COVID-19 находится более 50% учащихся и персонала учреждения.

Кроме того, в случае заболевания ОРВИ более 25% школьников – организовать обучение в дистанционной форме. Директорам школ рекомендовано переводить классы на самоизоляцию или дистанционное обучение в случае, если в классе из-за ОРВИ отсутствуют более четверти учеников или в случае контакта учащихся с больным COVID-19 учеником.

В зависимости от эпидситуации в учреждении образования педсоветами рассматривается вопрос и принимается решение об очной, смешанной, дистанционной форме обучения для учеников 1-11 классов. Где работают по очной форме обучения - рекомендовано: ввести двухсменное обучение, развести во времени начало уроков, поделить на группы для внеочередного посещения школы, преподавать отдельные предметы (музыкальное, изобразительное искусство, физкультура, информатика, основы здоровья, трудовое обучение, гражданское образование, зарубежная литература, технологии) в онлайн-режиме с консультативным днем офлайн.

Как сообщалось ранее, 11 февраля школы Черновцов и двух районов Буковины рекомендовали перевести на "дистанционку" из-за ковида.

9 февраля в школе на Буковине зафиксировали вспышку коронавируса: болезнь подтвердили у 15 учителей и 30 учеников. Заведение отправили на карантин.