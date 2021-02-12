Експосадовців заводу Патона підозрюють у привласненні нерухомості у Києві

Зловмисники будували комплекс із казино

Зловмисники будували комплекс із казино

У привласненні нерухомості у столиці підозрюють експосадовців заводу ім. Патона та одного з членів правління.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Facebook-сторінку Київської міської прокуратури.

За процесуального керівництва прокурорів Київської місцевої прокуратури № 6 повідомлено про підозру колишньому голові правління ПАТ "Дослідний завод зварювального устаткування Інституту електрозварювання ім. Е.О. Патона”, члену правління заводу та директору однієї з юридичних осіб, викритих в організації схеми розкрадання майна підприємства у особливо великих розмірах та відмиванні доходів, одержаних злочинним шляхом (ч. 5 ст. 191 КК України, ч. 3 ст. 209 КК)”, - йдеться у повідомленні.

Згідно з матеріалами слідства, службові особи заводу ім. Патона з використанням службового становища привласнили об’єкт нерухомості, розташований за адресою: місто Київ, Саперне поле, буд. 9а, який належав на праві власності вказаному підприємству шляхом укладання з підконтрольним товариством договору купівлі-продажу об’єкту за заниженою вартістю.

Сума документально підтверджених збитків внаслідок такого правочину становить понад 20 млн гривень. У подальшому колишній голова правління заводу оформив право власності на вищевказаний об’єкт безпосередньо у свою власність, - вказано у повідомленні.

Наразі проводяться невідкладні слідчі (розшукові) дії за місцем проживання підозрюваних.

Прессекретар Київської міської прокуратури Надія Максимець додала до цієї інформації, що "за даними слідства, на місці вкраденої нерухомості планується будівництво готельного комплексу з рестораном та казино".

Експосадовцю заводу ім. Патона та члену правління повідомлено про підозру у розкраданні майна та відмиванні доходів... Posted by Київська міська прокуратура on Friday, February 12, 2021

Як повідомляла сьогодні СБУ, у центрі Києва зловмисники заволоділи нерухомістю на $4 млн. Організатори схеми використовували юридичні хитрощі для надання їй вигляду законності.