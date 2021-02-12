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12 лютого 2021, 12:57 483

У Києві, Херсоні та ще низці міст моряки вийшли на протести проти корупції

12 лютого 2021, 12:57 483
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Вони просять втрутитися в ситуацію президента Володимира Зеленського
Вони просять втрутитися в ситуацію президента Володимира Зеленського
Фото: Укрінформ
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Сьогодні, 12 лютого, в Одесі, Києві, Херсоні, Ізмаїлі та Маріуполі працівники морського транспорту вийшли на акції протесту проти корупції у сфері дипломування моряків.

Про це повідомляє Укрінформ, портал Ubr.ua, передає RegioNews.

Так, у Херсоні працівники морського транспорту пікетували будівлю обласної державної адміністрації та облради. До учасників акції вийшов заступник голови ОДА Вадим Чабан.

Він пообіцяв, що обласна адміністрація створить робочу групу для напрацювання необхідних заходів на рівні області для подолання корупційних схем у морській галузі.

Крім того, моряки перекривали трасу Одеса - Київ в районі КПП "Дачне", на організаторів акції правоохоронці склали адміністративний протокол за порушення карантинних норм. Акцію протесту моряки продовжили під будівлею Одеської ОДА. Вони вимагають, щоб до них вийшов голова адміністрації Сергій Гриневецький і передав їхні вимоги президенту Володимиру Зеленському.

Також акція протесту моряків відбулася у Києві біля посольства США. Мітингувальники вимагали втручання президента Володимира Зеленського у ситуацію та усунення корупції в сфері дипломування працівників морського транспорту.

Нагадаємо, протест проти хабарів: під Одесою моряки знову перекрили трасу на Київ.

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