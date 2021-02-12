У центрі Києва зловмисники заволоділи нерухомістю на $4 млн - СБУ

Організатори схеми використовували юридичні хитрощі для надання їй вигляду законності

Організатори схеми використовували юридичні хитрощі для надання їй вигляду законності

Фото: СБУ

Працівники Служби безпеки України викрили злочинну групу, учасники якої незаконно заволоділи нерухомістю у центрі Києва на 4 мільйони доларів.

Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає RegioNews.

За даними слідства, організатори схеми, серед яких колишні керівники заводу із державною часткою 81,9%, діяли за змовою з менеджерами кількох комерційних фірм.

Зловмисники незаконно заволоділи нерухомістю заводу площею 6 тисяч квадратних метрів. Під час оформлення документації ділки штучно оцінили її у 1,5 мільйона гривень. Натомість ринкова вартість подібних об’єктів із землею у Печерському районі Києва становить приблизно $4 млн. Точна сума збитків, завданих державним інтересам, встановлюється”, - йдеться в повідомленні.

В СБУ додали, що викрили незаконну схему не зважаючи на те, що організатори використовували різні юридичні хитрощі для надання їй вигляду законності.

Правоохоронці провели обшуки за адресами проживання фігурантів та офісних приміщеннях, під час яких вилучили документацію, що доводить проведення схеми. Учасникам групи повідомлено про підозру у привласненні майна та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

Наразі суд наклав арешт на будівлю, готуються позови для повернення майна та відшкодування збитків, завданих державі.

Нагадаємо, у Миколаєві чиновники "Укрзалізниці" організували схему фіктивного ремонту двигунів.