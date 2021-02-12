18:46  12 лютого
В Україні вперше позбавили ліцензії постачальника газу: у чому причина
17:03  12 лютого
Довибори в Раду: ЦВК зареєструвала ще 4 кандидатів по округу №87
18:15  12 лютого
Доба в зоні ООС: сім порушень "тиші”, один військовий поранений
UA | RU
UA | RU
12 лютого 2021, 18:54 94

У центрі Києва зловмисники заволоділи нерухомістю на $4 млн - СБУ

12 лютого 2021, 18:54 94
Читайте также на русском языке
Організатори схеми використовували юридичні хитрощі для надання їй вигляду законності
Організатори схеми використовували юридичні хитрощі для надання їй вигляду законності
Фото: СБУ
Читайте также
на русском языке

Працівники Служби безпеки України викрили злочинну групу, учасники якої незаконно заволоділи нерухомістю у центрі Києва на 4 мільйони доларів.

Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає RegioNews.

За даними слідства, організатори схеми, серед яких колишні керівники заводу із державною часткою 81,9%, діяли за змовою з менеджерами кількох комерційних фірм.

Зловмисники незаконно заволоділи нерухомістю заводу площею 6 тисяч квадратних метрів. Під час оформлення документації ділки штучно оцінили її у 1,5 мільйона гривень. Натомість ринкова вартість подібних об’єктів із землею у Печерському районі Києва становить приблизно $4 млн. Точна сума збитків, завданих державним інтересам, встановлюється”, - йдеться в повідомленні.

В СБУ додали, що викрили незаконну схему не зважаючи на те, що організатори використовували різні юридичні хитрощі для надання їй вигляду законності.

Правоохоронці провели обшуки за адресами проживання фігурантів та офісних приміщеннях, під час яких вилучили документацію, що доводить проведення схеми. Учасникам групи повідомлено про підозру у привласненні майна та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

Наразі суд наклав арешт на будівлю, готуються позови для повернення майна та відшкодування збитків, завданих державі.

Нагадаємо, у Миколаєві чиновники "Укрзалізниці" організували схему фіктивного ремонту двигунів.

СБУ Київ кримінальна справа бюджет шахраї Нерухомість

У Миколаєві чиновники "Укрзалізниці" організували схему фіктивного ремонту двигунів
12 лютого 2021, 17:54
Мовний обмудсмен прийняв понад 600 скарг і звернень громадян від середини січня
12 лютого 2021, 16:58
У Києві чоловік підірвав себе гранатою поблизу дитсадка
12 лютого 2021, 15:36
Всі новини »
 
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Кому належать автовокзали у регіонах України
Підписуйтесь на RegioNews
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
Всі відео »
Як у Краматорську поділили владу: тінь Єфімова, скандальні заступники Гончаренка і "королевська" ОПЗЖ
З Вірастюком, наполовину без Дубінського, але поки що із Разумковим. Що чекає у новому сезоні "Слуги народу"
Всі публікації »
Віктор Таран
Віктор Небоженко
Вадим Денисенко
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua