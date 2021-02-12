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12 февраля 2021, 20:07 7

Экс-чиновников завода Патона подозревают в присвоении недвижимости в Киеве

12 февраля 2021, 20:07 7
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В присвоении недвижимости в столице подозревают экс-чиновников завода им. Патона и одного из членов правления.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Facebook-страницу Киевской городской прокуратуры.

Под процессуальным руководством прокуроров Киевской местной прокуратуры № 6 сообщено о подозрении бывшему председателю правления ПАО "Опытный завод сварочного оборудования Института электросварки им. Е.О. Патона”, члену правления завода и директору одного из юридических лиц, уличенных в организации схемы хищения имущества предприятия в особо крупных размерах и отмывании доходов, полученных преступным путем (ч. 5 ст. 191 УК Украины, ч. 3 ст. 209 УК)”, - говорится в сообщении.

Согласно материалов следствия, должностные лица завода им. Патона с использованием служебного положения присвоили объект недвижимости, расположенный по адресу: город Киев, Саперное поле, буд. 9а, который принадлежал по праву собственности указанному предприятию путем заключения с подконтрольным обществом договора купли-продажи объекта по заниженной стоимости.

Сумма документально подтвержденных убытков вследствие такой сделки составляет более 20 млн гривен. В дальнейшем бывший председатель правления завода оформил право собственности на вышеуказанный объект непосредственно в свою собственность, - указано в сообщении.

В настоящее время проводятся неотложные следственные (розыскные) действия по месту проживания подозреваемых.

Пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец добавила к этой информации, что "по данным следствия, на месте украденной недвижимости планируется строительство гостиничного комплекса с рестораном и казино".

Експосадовцю заводу ім. Патона та члену правління повідомлено про підозру у розкраданні майна та відмиванні доходів...

Posted by Київська міська прокуратура on Friday, February 12, 2021

Как сообщала сегодня СБУ, в центре Киева злоумышленники завладели недвижимостью на $4 млн. Организаторы схемы использовали юридические хитрости для предоставления ей вид законности.

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