У Києві чоловік підірвав себе гранатою поблизу дитсадка

Смертельний вибух пролунав на дитячому майданчику

Смертельний вибух пролунав на дитячому майданчику

Фото: Facebook

У Солом'янському районі Києва поблизу дитячого садочку на Чоколівському бульварі, 37, чоловік підірвав себе гранатою.

Про це повідомляє Київ Оперативний, передає RegioNews.

Відомо, що вибух стався близько 14.30. Від отриманих травм чоловік помер на місці. Попередньо відомо, що він міг вчинити самогубство.

На момент вибуху на дитячому майданчику не було інших людей і ніхто не постраждав. На місці працюють вибухотехніки, рятувальники, лікарі швидкої та слідчо-оперативна група.

Як повідомляє пресслужба Нацполіції Києва, загинув місцевий мешканець 1971 року народження.

Спеціалісти профільних служб встановлюють походження предмету, що вибухнув, а також обставини. Проводиться перевірка, за результатами якої буде надана правова кваліфікація цій події”, - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на Харківщині невідомі кинули у вікно гранату і підпалили дві машини подружжя активістів.