Російську вакцину "Супутник V" не реєструватимуть в Україні - Степанов

Міністр закликав не слухати заяви політиків щодо зриву кампанії з вакцинації від COVID-19

Міністр закликав не слухати заяви політиків щодо зриву кампанії з вакцинації від COVID-19

Фото: з відкритих джерел

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що в Україні не реєструватимуть російську вакцину від коронавірусу "Супутник V".

Про це він розповів під час брифінгу, передає RegioNews.

Одна політична сила влаштувала просто якусь істерію з приводу реєстрації російської вакцини "Спутник V". Ви можете істерити ще дуже довго. Ніхто російську вакцину в країні реєструвати не буде", - запевнив міністр.

Він також закликав не слухати заяви політиків щодо зриву кампанії з вакцинації від COVID-19.

Представники однієї з політичних сил заявили, що шанси на вчасний початок вакцинації примарні. Хочу вам сказати, що все це просто черговий хайп. Я ще раз наголошую: вакцинація в країні розпочнеться вчасно. Як ми говорили ще у вересні минулого року, що розпочнемо вакцинацію в лютому 2021, так і буде", - сказав він.

Нагадаємо, у Раді звинувачують уряд у провалі вакцинації.

Як повідомлялося, 22 грудня МОЗ затвердив план вакцинації українців від COVID-19. Документ розробили фахівці Центру громадського здоров’я України разом з експертами ВООЗ та ЮНІСЕФ.

Згодом, 24 грудня Степанов назвав найефективнішим методом боротьби з COVID-19 масове щеплення і сказав, що Україна очікує перший транш доз вакцин з початку 2021 року.

8 грудня прессекретар глави уряду підтвердила, що прем'єр Шмигаль попросив Єврокомісію допомогти Україні з вакциною.