Російську вакцину "Супутник V" Україна не закуповуватиме
Президент Володимир Зеленський заперечив можливість вакцинування українців російською вакциною "Спутник V", оскільки її ефективність досі не підтверджена.
Як передає RegioNews, про це він сказав у ході всеукраїнського форуму "Україна 30. Коронавірус: виклики і відповіді".
Ніякої офіційної інформації з приводу того, що вакцина "Спутник V" російського виробництва гарантовано дає результат, немає... Я вважаю, що громадяни України - це люди, і це точно, вибачте за таке порівняння, не кролики, на них експериментувати ми не маємо права", - повідомив Зеленський.
За його словами, влада домовлялась тільки з "тими провідними виробниками вакцин, які затверджені світом і які дають дуже серйозний позитивний результат".
Раніше повідомлялося, що Зеленський планує пройти COVID-вакцинацію разом із військовими.