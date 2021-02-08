Російську вакцину "Супутник V" Україна не закуповуватиме

Підтверджень ефективності російської вакцини не існує

Підтверджень ефективності російської вакцини не існує

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Як передає RegioNews, про це він сказав у ході всеукраїнського форуму "Україна 30. Коронавірус: виклики і відповіді".

Ніякої офіційної інформації з приводу того, що вакцина "Спутник V" російського виробництва гарантовано дає результат, немає... Я вважаю, що громадяни України - це люди, і це точно, вибачте за таке порівняння, не кролики, на них експериментувати ми не маємо права", - повідомив Зеленський.

За його словами, влада домовлялась тільки з "тими провідними виробниками вакцин, які затверджені світом і які дають дуже серйозний позитивний результат".

Раніше повідомлялося, що Зеленський планує пройти COVID-вакцинацію разом із військовими.