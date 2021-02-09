Кабмін розблокував призупинені на час карантину перевірки – постанова

Контролюючі органи можуть здійснювати перевірки

Контролюючі органи можуть здійснювати перевірки

Фото з відкритих джерел

Кабінет Міністрів розблокував призупинені на час карантину перевірки, розпочаті на момент введення мораторію на перевірки - 18 березня 2020 року, а також дозволив контролюючим органам здійснювати низку інших перевірок відповідно до закону про держбюджет на 2020 рік.

Відповідну постанову від 3 лютого 2021 року №89 оприлюднено на урядовому сайті, передає RegioNews.

Згідно з нею, контролюючі органи відновлюють перевірку компаній, які сформували податковий кредит за рахунок оформлення ризикових операцій із придбання товарів або послуг (з переліку ризикових платників податків, визначених тимчасовою слідчою комісією Верховної Ради з розслідування оприлюднених у ЗМІ фактів можливих корупційних дій посадових осіб).

Постанова також розблокувала документальні перевірки дотримання термінів надходження товарів за імпортними операціями і/або валютної виручки за експортними операціями; надано дозвіл на позапланові документальні перевірки за скаргами на дії або бездіяльність контролюючих органів на неправомірні нарахування грошових зобов'язань платників податків.

Раніше ВР запровадила мораторій на здійснення податкових перевірок 18 березня в зв'язку з введенням в Україні жорсткого локдауну. Відтоді парламентарії продовжували його кілька разів, проте змінами до закону про держбюджет на 2020 рік від 17 вересня передбачили обмеження такого мораторію.

Як повідомлялося, у вересні минулого року Кабмін пропонував продовжити мораторій на перевірки бізнесу після карантину.