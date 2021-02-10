Проверка "Энергоатом-Трейдинг": руководство предприятия утверждает о содействии детективам

В госпредприятии заявляют о манипулятивности любой другой информации

В госпредприятии заявляют о манипулятивности любой другой информации

Фото из открытых источников

«Энергоатом» сообщает, что 3 февраля 2021 года официально обратился к НАБУ с предложением о полном взаимодействии, в частности путем предоставления всей необходимой информации и документации для содействия всестороннему и объективному расследованию открытых уголовных дел.

Об этом сообщает пресс-служба ГП "Энергоатом", передает RegioNews.

Сегодня, 10 февраля, с целью проверки информации о возможных нарушениях во время проведения аукционов по продаже электроэнергии к ОП "Энергоатом-Трейдинг" прибыли детективы Национального антикоррупционного бюро Украины для проведения следственных действий. НАЭК "Энергоатом" будет всячески способствовать детективам, поскольку заинтересована в максимально прозрачном и объективном расследовании уголовных дел, - говорится в сообщении прессслужбы.

В предприятии также отмечают, что информация об обысках в ГП подается манипулятивно.

Официально сообщаем: распространяемая провокаторами информация не соответствует действительности и является манипулятивной, - сообщают в пресс-службе.

Как сообщалось, сегодня НАБУ пришло с обысками на "Энергоатом": расследуют схему с убытками в 2,4 миллиарда. "Энергоатом" доводят до банкротства, считает нардеп Лерос.