Большинство родителей против дистанционного обучения школьников, - Шкарлет

Об этом свидетельствуют результаты анкетирования Государственной службы качества образования

Об этом свидетельствуют результаты анкетирования Государственной службы качества образования

Фото из открытых источников

По результатам анкетирования Государственной службы качества образования, большинство детей готовы остаться на дистанционной форме обучения, при этом более 50% родителей категорически против.

Об этом заявил министр образования и науки Сергей Шкарлет во время форума "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы”, передает RegioNews.

Подобные анкетирования Государственная служба качества образования проводила в апреле, июне, октябре, и в декабре.

Если 80% было категорически против дистанционного образования в апреле, то где-то в декабре их было только 54-55%. Но, при анкетировании в декабре: 65-70% детей готовы остаться на дистанционной форме обучения, при этом 55-60% родителей категорически против дистанционной формы обучения, - сказал Шкарлет.

Как сообщалось, в бюджете-2021 на образование предусмотрено 1 млрд грн. Речь идет о "формировании мест дистанционного обучения для каждой украинской школы".