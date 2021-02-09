Большинство родителей против дистанционного обучения школьников, - Шкарлет
По результатам анкетирования Государственной службы качества образования, большинство детей готовы остаться на дистанционной форме обучения, при этом более 50% родителей категорически против.
Об этом заявил министр образования и науки Сергей Шкарлет во время форума "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы”, передает RegioNews.
Подобные анкетирования Государственная служба качества образования проводила в апреле, июне, октябре, и в декабре.
Если 80% было категорически против дистанционного образования в апреле, то где-то в декабре их было только 54-55%. Но, при анкетировании в декабре: 65-70% детей готовы остаться на дистанционной форме обучения, при этом 55-60% родителей категорически против дистанционной формы обучения, - сказал Шкарлет.
Как сообщалось, в бюджете-2021 на образование предусмотрено 1 млрд грн. Речь идет о "формировании мест дистанционного обучения для каждой украинской школы".