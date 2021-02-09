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09 февраля 2021, 16:25 190

Большинство родителей против дистанционного обучения школьников, - Шкарлет

09 февраля 2021, 16:25 190
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Об этом свидетельствуют результаты анкетирования Государственной службы качества образования
Об этом свидетельствуют результаты анкетирования Государственной службы качества образования
Фото из открытых источников
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По результатам анкетирования Государственной службы качества образования, большинство детей готовы остаться на дистанционной форме обучения, при этом более 50% родителей категорически против.

Об этом заявил министр образования и науки Сергей Шкарлет во время форума "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы”, передает RegioNews.

Подобные анкетирования Государственная служба качества образования проводила в апреле, июне, октябре, и в декабре.

Если 80% было категорически против дистанционного образования в апреле, то где-то в декабре их было только 54-55%. Но, при анкетировании в декабре: 65-70% детей готовы остаться на дистанционной форме обучения, при этом 55-60% родителей категорически против дистанционной формы обучения, - сказал Шкарлет.

Как сообщалось, в бюджете-2021 на образование предусмотрено 1 млрд грн. Речь идет о "формировании мест дистанционного обучения для каждой украинской школы".

опрос COVID-19 образование Сергей Шкарлет форум

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