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03 лютого 2021, 15:29 37

Найближчими днями уряд поверне в регіони "кольорові" рівні епідемічної безпеки

03 лютого 2021, 15:29 37
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Епідемічна ситуація в Україні дозволяє повернутися до моделі адаптивного карантину
Епідемічна ситуація в Україні дозволяє повернутися до моделі адаптивного карантину
Фото: Урядовий портал
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Найближчими днями Уряд ухвалить рішення про встановлення в регіонах різних рівнів епідемічної небезпеки — зеленого, жовтого, помаранчевого та червоного.

Про це за результатами засідання уряду повідомив у своєму Telegram-каналі прем’єр-міністр Денис Шмигаль, передає RegioNews.

В Україні наразі спостерігається контрольована і стабільна ситуація щодо поширення коронавірусу. Посилений карантин був дійсно ефективним інструментом, який знизив навантаження на медичну систему та сприяв розірванню ланцюга захворюваності. Наразі лікарні забезпечені всім необхідним і там зараз перебуває до 18,3 тисяч госпіталізованих, тоді як у грудні в медичних закладах перебувало понад 28 тисяч людей із діагнозом чи підозрою на COVID-19, - повідомив прем'єр-міністр.

Міністерство охорони здоров’я має чітко поінформувати про можливі зміни та критерії зонування.

Як повідомлялося, в Україні зараз немає "червоних" зон карантину. Уряд хоче знову увести адаптивний карантин.

Кабмін карантин засідання прем'єр Деніс Шмигаль регіони

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