Найближчими днями уряд поверне в регіони "кольорові" рівні епідемічної безпеки

Про це за результатами засідання уряду повідомив у своєму Telegram-каналі прем’єр-міністр Денис Шмигаль, передає RegioNews.

В Україні наразі спостерігається контрольована і стабільна ситуація щодо поширення коронавірусу. Посилений карантин був дійсно ефективним інструментом, який знизив навантаження на медичну систему та сприяв розірванню ланцюга захворюваності. Наразі лікарні забезпечені всім необхідним і там зараз перебуває до 18,3 тисяч госпіталізованих, тоді як у грудні в медичних закладах перебувало понад 28 тисяч людей із діагнозом чи підозрою на COVID-19, - повідомив прем'єр-міністр.