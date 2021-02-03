Найближчими днями уряд поверне в регіони "кольорові" рівні епідемічної безпеки
Найближчими днями Уряд ухвалить рішення про встановлення в регіонах різних рівнів епідемічної небезпеки — зеленого, жовтого, помаранчевого та червоного.
Про це за результатами засідання уряду повідомив у своєму Telegram-каналі прем’єр-міністр Денис Шмигаль, передає RegioNews.
В Україні наразі спостерігається контрольована і стабільна ситуація щодо поширення коронавірусу. Посилений карантин був дійсно ефективним інструментом, який знизив навантаження на медичну систему та сприяв розірванню ланцюга захворюваності. Наразі лікарні забезпечені всім необхідним і там зараз перебуває до 18,3 тисяч госпіталізованих, тоді як у грудні в медичних закладах перебувало понад 28 тисяч людей із діагнозом чи підозрою на COVID-19, - повідомив прем'єр-міністр.
Міністерство охорони здоров’я має чітко поінформувати про можливі зміни та критерії зонування.
Як повідомлялося, в Україні зараз немає "червоних" зон карантину. Уряд хоче знову увести адаптивний карантин.