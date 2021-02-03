Кабмін направить місцевим бюджетам 6 млрд гривень субвенцій
При цьому уряд виключив можливість фінансування боротьби з коронавірусом з субвенцій на соціально-економічний розвиток територій
При цьому уряд виключив можливість фінансування боротьби з коронавірусом з субвенцій на соціально-економічний розвиток територій
Місцевим бюджетам направлять 6 млрд гривень субвенцій. Кабінет міністрів затвердив порядок надання їм субвенцій.
Як пише RegioNews, про це повідомив глава Кабміну Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі.
"Уряд затвердив порядок та умови надання субвенції місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток. У бюджеті на цей рік на відповідні проекти закладено 6 млрд грн", - зазначив прем'єр-міністр.
Дані кошти підуть на:
- будівництво та реконструкцію соціальної інфраструктури;
- придбання медичного обладнання або комунального транспорту;
- проєкти з енергоефективності та енергозбереження;
- природоохоронні та екологічні проєкти.
Підкреслимо, при цьому Кабмін виключив можливість фінансування боротьби з коронавірусом з субвенцій на соціально-економічний розвиток територій.
Раніше повідомлялося, що на зарплати вчителям у регіони піде понад 51 мільйон субвенції.
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