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03 лютого 2021, 16:50 90

Кабмін направить місцевим бюджетам 6 млрд гривень субвенцій

03 лютого 2021, 16:50 90
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При цьому уряд виключив можливість фінансування боротьби з коронавірусом з субвенцій на соціально-економічний розвиток територій
При цьому уряд виключив можливість фінансування боротьби з коронавірусом з субвенцій на соціально-економічний розвиток територій
Фото: КМУ
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Місцевим бюджетам направлять 6 млрд гривень субвенцій. Кабінет міністрів затвердив порядок надання їм субвенцій.

Як пише RegioNews, про це повідомив глава Кабміну Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі.

"Уряд затвердив порядок та умови надання субвенції місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток. У бюджеті на цей рік на відповідні проекти закладено 6 млрд грн", - зазначив прем'єр-міністр.

Дані кошти підуть на:

  • будівництво та реконструкцію соціальної інфраструктури;
  • придбання медичного обладнання або комунального транспорту;
  • проєкти з енергоефективності та енергозбереження;
  • природоохоронні та екологічні проєкти.

Підкреслимо, при цьому Кабмін виключив можливість фінансування боротьби з коронавірусом з субвенцій на соціально-економічний розвиток територій.

Раніше повідомлялося, що на зарплати вчителям у регіони піде понад 51 мільйон субвенції.

Кабмін Україна прем'єр регіони уряд

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