Кабмін направить місцевим бюджетам 6 млрд гривень субвенцій

При цьому уряд виключив можливість фінансування боротьби з коронавірусом з субвенцій на соціально-економічний розвиток територій

При цьому уряд виключив можливість фінансування боротьби з коронавірусом з субвенцій на соціально-економічний розвиток територій

Фото: КМУ

Місцевим бюджетам направлять 6 млрд гривень субвенцій. Кабінет міністрів затвердив порядок надання їм субвенцій.

Як пише RegioNews, про це повідомив глава Кабміну Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі. "Уряд затвердив порядок та умови надання субвенції місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток. У бюджеті на цей рік на відповідні проекти закладено 6 млрд грн", - зазначив прем'єр-міністр. Дані кошти підуть на: будівництво та реконструкцію соціальної інфраструктури;

придбання медичного обладнання або комунального транспорту;

проєкти з енергоефективності та енергозбереження;

природоохоронні та екологічні проєкти. Підкреслимо, при цьому Кабмін виключив можливість фінансування боротьби з коронавірусом з субвенцій на соціально-економічний розвиток територій. Раніше повідомлялося, що на зарплати вчителям у регіони піде понад 51 мільйон субвенції.

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