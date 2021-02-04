Правительство намерено продолжить карантин до 30 апреля

Но это не конечная дата

Но это не конечная дата

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что правительство будет продолжать карантин до 30 апреля, но, скорее всего, он будет действовать и после этой даты.

Об этом сообщил Денис Шмыгаль во время общей встречи Европейской Бизнес Ассоциации "Глобальный обзор экономики Украины", передает RegioNews.

Мы будем продолжать карантин до 30 апреля. Это, скорее всего, не конечная дата, когда карантин будет завершен. Скорее всего он будет продолжаться в той или иной форме, возможно, со смягчениями, возможно, он будет адаптивным, - сказал Шмыгаль.

Как сообщалось ранее, в ближайшие дни правительство вернет в регионы "цветные" уровне эпидемической безопасности. Эпидемическая ситуация в Украине позволяет вернуться к модели адаптивного карантина.