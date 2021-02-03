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03 лютого 2021, 14:43 908

У Мін'юсті планують продати першу в'язницю на початку березня

03 лютого 2021, 14:43 908
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Документи до Фонду Держмайна на приватизацію вже передали
Документи до Фонду Держмайна на приватизацію вже передали
Фото з відкритих джерел
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Міністерство юстиції передало документи на приватизацію першої в’язниці і планує продати її вже у березні.

Про це сказав міністр юстиції Денис Малюська в інтерв’ю Українському радіо, передає RegioNews.

Ми плануємо почати активні дії з цього напрямку в лютому. Думаю, що про оголошення аукціонів буде повідомлено тижні за два. Документи на приватизацію першої в’язниці ми передали до Держфондмайна, і думаю перша в’язниця буде продана на початку березня поточного року, — сказав Денис Малюська.

Як повідомлялося раніше, влітку минулого року Мін'юст оголосив "великий розпродаж" в’язниць Києва, Львова та Одеси. Нові слідчі ізолятори хочуть будувати за межами міст.

приватизація Мінюст Фонд держмайна Денис Малюська в'язниця

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