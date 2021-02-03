У Мін'юсті планують продати першу в'язницю на початку березня
Документи до Фонду Держмайна на приватизацію вже передали
Документи до Фонду Держмайна на приватизацію вже передали
Міністерство юстиції передало документи на приватизацію першої в’язниці і планує продати її вже у березні.
Про це сказав міністр юстиції Денис Малюська в інтерв’ю Українському радіо, передає RegioNews.
Ми плануємо почати активні дії з цього напрямку в лютому. Думаю, що про оголошення аукціонів буде повідомлено тижні за два. Документи на приватизацію першої в’язниці ми передали до Держфондмайна, і думаю перша в’язниця буде продана на початку березня поточного року, — сказав Денис Малюська.
Як повідомлялося раніше, влітку минулого року Мін'юст оголосив "великий розпродаж" в’язниць Києва, Львова та Одеси. Нові слідчі ізолятори хочуть будувати за межами міст.
Український правопис 2019 року залишається чинним, - МалюськаВсі новини »
01 лютого 2021, 19:29Шмигаль анонсував відновлення великої приватизації
22 січня 2021, 16:15Малюська анонсував створення "модельної в'язниці", де в'язнів навчатимуть "нормальному життю"
20 січня 2021, 09:52
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
"Тепла ванна" для Філатова: мер Дніпра комфортно увійшов у свою повторну каденцію
Шанс для Миколаєва: чим завершиться "медовий місяць" мера Сєнкевича з новим керівництвом області