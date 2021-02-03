У Мін'юсті планують продати першу в'язницю на початку березня

Ми плануємо почати активні дії з цього напрямку в лютому. Думаю, що про оголошення аукціонів буде повідомлено тижні за два. Документи на приватизацію першої в’язниці ми передали до Держфондмайна, і думаю перша в’язниця буде продана на початку березня поточного року, — сказав Денис Малюська.