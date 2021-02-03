В Минюсте планируют продать первую тюрьму в начале марта

Мы планируем начать активные действия в этом направлении в феврале. Думаю, что об объявлении аукционов будет сообщено недели за две. Документы на приватизацию первой тюрьмы мы передали в Госфондимущества, и думаю первая тюрьма будет продана в начале марта текущего года, — сказал Денис Малюська.