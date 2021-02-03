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03 февраля 2021, 14:43 924

В Минюсте планируют продать первую тюрьму в начале марта

03 февраля 2021, 14:43 924
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Документы в Фонд Госимущества на приватизацию уже передали
Документы в Фонд Госимущества на приватизацию уже передали
Фото из открытых источников
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Министерство юстиции передало документы на приватизацию первой тюрьмы и планирует продать ее уже в марте.

Об этом сказал министр юстиции Денис Малюська в интервью Украинскому радио, передает RegioNews.

Мы планируем начать активные действия в этом направлении в феврале. Думаю, что об объявлении аукционов будет сообщено недели за две. Документы на приватизацию первой тюрьмы мы передали в Госфондимущества, и думаю первая тюрьма будет продана в начале марта текущего года, — сказал Денис Малюська.

Как сообщалось ранее, летом прошлого года Минюст объявил "большую распродажу" тюрем Киева, Львова и Одессы. Новые следственные изоляторы хотят строить за пределами городов.

приватизация Минюст Фонд госимущества Денис Малюська тюрьма

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