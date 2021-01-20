Малюська анонсував створення "модельної в'язниці", де в'язнів навчатимуть "нормальному життю"

До ув'язнених будуть застосовувати "кращі європейські практики"

До ув'язнених будуть застосовувати "кращі європейські практики"

Фото: з відкритих джерел

Міністр юстиції Денис Малюська розповів, що у 2022 році планується реалізація проєкту так званої "модельної в'язниці", де в основі підходу до ув'язнених і персоналу будуть застосовуватися кращі європейські практики.

Як передає RegioNews, про це він повідомив в ефірі телеканалу "Дом".

Нові слідчі ізолятори мають бути побудовані під Києвом і Львовом.

Міністр зазначив, що акцент буде на тому, щоб людина, що знаходиться в увʼязненні, звикала до звичайного життя.

"Зараз у вʼязниці він (увʼязнений, - ред.), навпаки, відвикає від нормального життя: за нього готують їжу, йому подають, його дисциплінують, він або сидить у камері, або на годину виходить на вулицю "потинятись" двориком. Це не адаптація людини до нормального життя, це, навпаки, його деградація. Вона (людина, - ред.) не готова до нормального життя. А в Північній Європі діє принцип нормальності, тобто людина має, наприклад, сама рахувати якісь свої гроші, сама їх заробляти, сама готувати собі їжу", - пояснив міністр юстиції.

За його словами, в тюрмах змінять і систему охорони по периметру.

В "модельній вʼязниці" буде впроваджена динамічна охорона, коли співробітники пенітенціарної системи стежитимуть за безпекою зсередини. Як у Європі, де повсякденним заняттям є гра увʼязнених і охоронців у футбол.

"Ми повністю змінюємо все, що повʼязано з системою виконання кримінальних покарань. Там вже багато людей звільнені. Ми, як і планували, як і декларували на початку цього процесу, що не звільняємо людей просто так, ми звільняємо з тим, щоб зробити більш ефективними, підняти зарплати тим, хто залишиться. Це теж було зроблено. Ми будемо прагнути відкидати все, що нам не потрібно, все, що не є ефективним, і все, що може бути замінено компʼютером", - підкреслив глава Мінʼюсту.

Нагадаємо, раніше Малюська пропонував змінити в Україні умови довічного ув'язнення.