Кабмін пропонує з 2022 року встановити щорічну індексацію пенсій не пізніше 1 березня – Шмигаль

Сьогодні затвердили відповідний законопроєкт

Сьогодні затвердили відповідний законопроєкт

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Затверджений урядом законопроєкт має на меті вдосконалення пенсійного законодавства і відповідно зростання пенсійного забезпечення громадян, а також усуне політичні маніпуляції.

Про це написав прем’єр-міністр Шмигаль у своєму Telegram-каналі, передає RegioNews.

Уряд пропонує з 2022 року встановити щорічну індексацію пенсій не пізніше 1 березня. Сьогодні ми затвердили відповідний законопроект, який має на меті вдосконалення пенсійного законодавства і відповідно зростання пенсійного забезпечення громадян, - написав глава Уряду.

Він додав, що це питання більше не має бути елементом політичних маніпуляцій: пропонується зробити все прозоро та встановити чіткі терміни, коли повинна відбуватись індексація.

Зазначається, що законопроект також пропонує врегулювати питання індексації пенсій деяких категорій громадян, індексація пенсій яких раніше не здійснювалася.

У вересні минулого року повідомлялося, що у Пенсійному фонді не вистачає грошей до кінця року.

У листопаді вже Кабмін запланував внети в Раду законопроєкт про накопичувальні пенсії для працівників шкідливих підприємств.

Нещодавно стало відомо, скільки українців отримують понад 10 тисяч гривень пенсії. Понад 50% українців отримують пенсії до 3 тисяч гривень.