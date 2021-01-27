Кабмін пропонує з 2022 року встановити щорічну індексацію пенсій не пізніше 1 березня – Шмигаль
Затверджений урядом законопроєкт має на меті вдосконалення пенсійного законодавства і відповідно зростання пенсійного забезпечення громадян, а також усуне політичні маніпуляції.
Про це написав прем’єр-міністр Шмигаль у своєму Telegram-каналі, передає RegioNews.
Уряд пропонує з 2022 року встановити щорічну індексацію пенсій не пізніше 1 березня. Сьогодні ми затвердили відповідний законопроект, який має на меті вдосконалення пенсійного законодавства і відповідно зростання пенсійного забезпечення громадян, - написав глава Уряду.
Він додав, що це питання більше не має бути елементом політичних маніпуляцій: пропонується зробити все прозоро та встановити чіткі терміни, коли повинна відбуватись індексація.
Зазначається, що законопроект також пропонує врегулювати питання індексації пенсій деяких категорій громадян, індексація пенсій яких раніше не здійснювалася.
У вересні минулого року повідомлялося, що у Пенсійному фонді не вистачає грошей до кінця року.
У листопаді вже Кабмін запланував внети в Раду законопроєкт про накопичувальні пенсії для працівників шкідливих підприємств.
Нещодавно стало відомо, скільки українців отримують понад 10 тисяч гривень пенсії. Понад 50% українців отримують пенсії до 3 тисяч гривень.