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У Пенсійному фонді не вистачає грошей до кінця року – Третьякова
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25 вересня 2020, 17:01 11

У Пенсійному фонді не вистачає грошей до кінця року – Третьякова

25 вересня 2020, 17:01 11
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В Україні можуть виникнути проблеми з виплатою пенсій
В Україні можуть виникнути проблеми з виплатою пенсій
Фото з відкритих джерел
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У Пенсійного фонду можуть виникнути проблеми з отриманням позики наприкінці бюджетного періоду, а отже виникнуть і ризики щодо виплати пенсій.

Про це повідомила голова комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова, повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Апарату ВРУ.

Бюджет Фонду залишається дефіцитним. У 2021 році видатки державного бюджету на фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами, та дефіциту коштів Пенсійного фонду складатимуть 203,8 мільярдів гривень”, - сказала Галина Третьякова.

Так, станом на 1 вересня 2020 року заборгованість зі сплати єдиного соціального внеску до Фонду складає 20,5 млрд грн.

У Казначейства будуть відсутні законодавчі підстави надавати Фонду позики наприкінці бюджетного періоду, у зв’язку із чим у Фонду можуть виникнути ризики, пов’язані із виплатою пенсій", - додала вона.

За її словами, навіть враховуючи постійне дотування Фонду, держава до сих пір не має контролю за діяльністю, управлінням та стратегією розвитку Пенсійного фонду України.

Нагадаємо, українців хочуть звільнити від пенсійного збору при купівлі нерухомості.

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