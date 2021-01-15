Стало відомо, скільки українців отримують понад 10 тисяч гривень пенсії
Понад 50% українців отримують пенсії до 3 тисяч гривень
Понад 50% українців отримують пенсії до 3 тисяч гривень
Пенсії понад 10 тисяч гривень за станом на 1 січня 2021 року отримували 336 985 українців. Це складає 3,0% від загального числа пенсіонерів (11 130 954 осіб).
Як пише RegioNews, про це свідчать дані на сайті Пенсійного фонду України (ПФУ).
За даними ПФУ понад 50% українців отримують пенсії до 3 тисяч гривень.
Розмір пенсій розподіляється наступним чином:
- до 1400 грн - 0,6%, 73 746 осіб, середня пенсія - 988,63 грн,
- від 1401 до 1500 грн - 0,01%, 1 563 осіб, середня пенсія - 1 449,20 грн,
- від 1501 до 2000 грн - 16,3%, 1 816 083 осіб, середня пенсія - 1 796,28 грн,
- від 2001 до 3000 грн - 41,2%, 4 588 898 осіб, середня пенсія - 2 427,17 грн,
- від 3001 до 4000 грн - 19,1%, 2 126 086 осіб, середня пенсія - 3 420,57 грн,
- від 4001 до 5000 грн - 8,1%, 898 525 осіб, середня пенсія - 4 445,08 грн,
- від 5001 до 10000 грн - 11,6%, 1 289 068 осіб, середня пенсія - 6 759,55 грн,
- понад 10000 грн - 3,0%, 336 985 осіб, середня пенсія - 13 610,60 грн.
Нагадаємо, раніше у Кабміні розповіли, скільки мешканців ОРДЛО отримують українські пенсії.
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