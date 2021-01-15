Стало відомо, скільки українців отримують понад 10 тисяч гривень пенсії

Введення американським Мінфіном санкцій проти нардепа Дубінського, який дуже близький до Коломойського, та інших скандальних знайомців цього олігарха - біглого Онищенка і експрокурора ГПУ Кулика - ста...

12 січня 2021

Справа не в ЖКГ. Хто стоїть за розгойдуванням "тарифного майдану" у Полтаві

Організаторами акцій протесту проти підвищення комунальних тарифів у Полтаві, які супроводжувалися спробою прорватися в будівлю облдержадміністрації та перекриттям доріг в місті, виявилися професійні ...