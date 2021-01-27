Кабмин предлагает с 2022 года установить ежегодную индексацию пенсий не позднее 1 марта – Шмыгаль
Утвержденный правительством законопроект нацелен на совершенствование пенсионного законодательства и, соответственно, роста пенсионного обеспечения граждан, а также устранит политические манипуляции.
Об этом написал премьер-министр Шмигаль в своем Telegram-канале, передает RegioNews.
Правительство предлагает с 2022 года установить ежегодную индексацию пенсий не позднее 1 марта. Сегодня мы утвердили соответствующий законопроект, который имеет целью совершенствование пенсионного законодательства и, соответственно, роста пенсионного обеспечения граждан, - написал глава Правительства.
Он добавил, что этот вопрос больше не должен быть элементом политических манипуляций: предлагается сделать все прозрачно и установить четкие сроки, когда должна происходить индексация.
Отмечается, что законопроект также предлагает урегулировать вопрос индексации пенсий некоторых категорий граждан, индексация пенсий которых ранее не осуществлялась.
В сентябре прошлого года сообщалось, что в Пенсионном фонде не хватает денег до конца года.
В ноябре уже Кабмин запланировал внети в Раду законопроект о накопительных пенсиях для работников вредных предприятий.
Недавно стало известно, сколько украинцев получают более 10 тысяч гривен пенсии. Более 50% украинцев получают пенсии до 3 тысяч гривен.