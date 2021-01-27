Кабмин предлагает с 2022 года установить ежегодную индексацию пенсий не позднее 1 марта – Шмыгаль

Сегодня утвердили соответствующий законопроект

Сегодня утвердили соответствующий законопроект

Фото из открытых источников

Утвержденный правительством законопроект нацелен на совершенствование пенсионного законодательства и, соответственно, роста пенсионного обеспечения граждан, а также устранит политические манипуляции.

Об этом написал премьер-министр Шмигаль в своем Telegram-канале, передает RegioNews.

Правительство предлагает с 2022 года установить ежегодную индексацию пенсий не позднее 1 марта. Сегодня мы утвердили соответствующий законопроект, который имеет целью совершенствование пенсионного законодательства и, соответственно, роста пенсионного обеспечения граждан, - написал глава Правительства.

Он добавил, что этот вопрос больше не должен быть элементом политических манипуляций: предлагается сделать все прозрачно и установить четкие сроки, когда должна происходить индексация.

Отмечается, что законопроект также предлагает урегулировать вопрос индексации пенсий некоторых категорий граждан, индексация пенсий которых ранее не осуществлялась.

В сентябре прошлого года сообщалось, что в Пенсионном фонде не хватает денег до конца года.

В ноябре уже Кабмин запланировал внети в Раду законопроект о накопительных пенсиях для работников вредных предприятий.

Недавно стало известно, сколько украинцев получают более 10 тысяч гривен пенсии. Более 50% украинцев получают пенсии до 3 тысяч гривен.