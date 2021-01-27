13:39  27 января
Директора коммунального предприятия Харькова подозревают в присвоении миллиона гривен
10:29  27 января
На Одессу обрушился сильный снегопад: город парализован (ФОТО)
18:07  27 января
Боевики шесть раз обстреливали украинских военных на Донбассе - штаб
UA | RU
UA | RU
27 января 2021, 14:33 97

Кабмин предлагает с 2022 года установить ежегодную индексацию пенсий не позднее 1 марта – Шмыгаль

27 января 2021, 14:33 97
Читайте також українською мовою
Сегодня утвердили соответствующий законопроект
Сегодня утвердили соответствующий законопроект
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Утвержденный правительством законопроект нацелен на совершенствование пенсионного законодательства и, соответственно, роста пенсионного обеспечения граждан, а также устранит политические манипуляции.

Об этом написал премьер-министр Шмигаль в своем Telegram-канале, передает RegioNews.

Правительство предлагает с 2022 года установить ежегодную индексацию пенсий не позднее 1 марта. Сегодня мы утвердили соответствующий законопроект, который имеет целью совершенствование пенсионного законодательства и, соответственно, роста пенсионного обеспечения граждан, - написал глава Правительства.

Он добавил, что этот вопрос больше не должен быть элементом политических манипуляций: предлагается сделать все прозрачно и установить четкие сроки, когда должна происходить индексация.

Отмечается, что законопроект также предлагает урегулировать вопрос индексации пенсий некоторых категорий граждан, индексация пенсий которых ранее не осуществлялась.

В сентябре прошлого года сообщалось, что в Пенсионном фонде не хватает денег до конца года.

В ноябре уже Кабмин запланировал внети в Раду законопроект о накопительных пенсиях для работников вредных предприятий.

Недавно стало известно, сколько украинцев получают более 10 тысяч гривен пенсии. Более 50% украинцев получают пенсии до 3 тысяч гривен.

Кабмин Денис Шмыгаль пенсия законопроект индексация
Правительство ввело компенсации некоторым потребителям электроэнергии
27 января 2021, 13:50
"Слуги" уже собрали более 200 подписей за назначение Витренко министром энергетики
27 января 2021, 13:02
Штрафы и пеня за несвоевременно уплаченные газ или тепло за январь начисляться не будут, - Шмыгаль
26 января 2021, 17:46
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
Все видео »
Вперед к прошлому с "За майбутнє". Полтава без бюджета, но с массовыми увольнениями городских чиновников
"Потемкинские деревни" Чернышова: как происходит имитация "Большого строительства"
Все публикации »
Виктор Таран
Владимир Фесенко
Александр Костенко
Все блоги »