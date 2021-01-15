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15 січня 2021, 15:46 899

У "ЛНР" стався потужний вибух на газопроводі

15 січня 2021, 15:46 899
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Через аварію без газу залишилися дев'ять населених пунктів
Через аварію без газу залишилися дев'ять населених пунктів
Фото: з відкритих джерел
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Сьогодні, 15 січня, в районі окупованого села Глафірівка, що у Луганській області, сталася аварія на газопроводі високого тиску.

Як передає RegioNews, про це повідомляють місцеві ЗМІ.

У зв'язку з аварією припинена подача природного газу в Лутугине, селища міського типу Білоріченський, Георгіївка, Леніна, Успенка, Врубовский, Челюскінець, селище Лісове, а також на вулицю Знам'янка в селі Розкішне", - йдеться в повідомленні.

За попередніми даними, газу не буде кілька днів.

Нагадаємо, вибух газопроводу в Полтавській області: що сталося і як вдалося уникнути жертв.

газ бойовики окупанти аварія Луганська область
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