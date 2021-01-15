У "ЛНР" стався потужний вибух на газопроводі
Через аварію без газу залишилися дев'ять населених пунктів
Через аварію без газу залишилися дев'ять населених пунктів
Сьогодні, 15 січня, в районі окупованого села Глафірівка, що у Луганській області, сталася аварія на газопроводі високого тиску.
Як передає RegioNews, про це повідомляють місцеві ЗМІ.
У зв'язку з аварією припинена подача природного газу в Лутугине, селища міського типу Білоріченський, Георгіївка, Леніна, Успенка, Врубовский, Челюскінець, селище Лісове, а також на вулицю Знам'янка в селі Розкішне", - йдеться в повідомленні.
За попередніми даними, газу не буде кілька днів.
Нагадаємо, вибух газопроводу в Полтавській області: що сталося і як вдалося уникнути жертв.
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