У "ЛНР" стався потужний вибух на газопроводі

Через аварію без газу залишилися дев'ять населених пунктів

Через аварію без газу залишилися дев'ять населених пунктів

Фото: з відкритих джерел

Сьогодні, 15 січня, в районі окупованого села Глафірівка, що у Луганській області, сталася аварія на газопроводі високого тиску.

Як передає RegioNews, про це повідомляють місцеві ЗМІ.

У зв'язку з аварією припинена подача природного газу в Лутугине, селища міського типу Білоріченський, Георгіївка, Леніна, Успенка, Врубовский, Челюскінець, селище Лісове, а також на вулицю Знам'янка в селі Розкішне", - йдеться в повідомленні.

За попередніми даними, газу не буде кілька днів.

Нагадаємо, вибух газопроводу в Полтавській області: що сталося і як вдалося уникнути жертв.