09:02  26 января
Коронавирус в Украине: за сутки обнаружили 2 779 новых случаев
12:49  26 января
Арахамия пригрозил "слугам" исключением, если не поддержат закон о референдуме
17:54  26 января
Боевики на Донбассе сегодня дважды стреляли по позициям ВСУ
UA | RU
UA | RU
26 января 2021, 18:13 10

Из-за непогоды на Днепропетровщине остаются обесточенными 15 населенных пунктов

26 января 2021, 18:13 10
Читайте також українською мовою
В 27 населенных пунктов свет уже вернули
В 27 населенных пунктов свет уже вернули
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

По информации Днепропетровского регионального центра по гидрометеорологии и областной Службы по чрезвычайным ситуациям, в течение суток 26 января в регионе ожидаются порывы южного ветра 15-20 м/сек. Непогода уже стала причиной части аварийных отключений электроэнергии в области.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ДТЭК Днепровские электросети.

Мы уже вернули свет в 27 населенных пунктов, 8400 жителям области. Мы возобновили работу 10-ти обесточенных линий 6-10 кВ и 176 трансформаторных подстанций. Сейчас обесточенными остаются 12 населенных пунктов полностью и 3 частично. Всего – около 1200 клиентов. Обесточены 8 линий электропередачи 6-10 кВ и 48 трансформаторных подстанций. Больше всего отключений – в Верхнеднепровском и Синельниковском районах, - сообщают в компании.

В компании также напоминают об осторожности и предупреждают о том, что непогода продолжается.

У Дніпропетровській області погіршення погодних умов За інформацією Дніпропетровського регіонального центру з...

Posted by ДТЕК Дніпровські електромережі on Tuesday, January 26, 2021

Как сообщалось ранее, 8 января в Украине было обесточено 85 населенных пунктов из-за непогоды.

21 января на Львовщине из-за сдвига почвы без газоснабжения остались пол тысячи абонентов. Повреждение газовой трубы произошло вблизи Трускавца.

непогода электроэнергия авария Днепропетровская область отключение
В городе на Днепропетровщине люди хотят перекрывать трассу из-за коммунального коллапса
21 января 2021, 10:51
В "ЛНР" произошел мощный взрыв на газопроводе
15 января 2021, 15:46
В городе Лубны на Полтавщине произошел мощный взрыв газопровода
09 января 2021, 17:01
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
14 декабря 2020
Звездная шляпа: почему главная елка страны поменяла верхушку
Все видео »
Вперед к прошлому с "За майбутнє". Полтава без бюджета, но с массовыми увольнениями городских чиновников
"Потемкинские деревни" Чернышова: как происходит имитация "Большого строительства"
Все публикации »
Владимир Фесенко
Александр Костенко
Борис Филатов
Все блоги »