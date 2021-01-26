Из-за непогоды на Днепропетровщине остаются обесточенными 15 населенных пунктов

В 27 населенных пунктов свет уже вернули

В 27 населенных пунктов свет уже вернули

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По информации Днепропетровского регионального центра по гидрометеорологии и областной Службы по чрезвычайным ситуациям, в течение суток 26 января в регионе ожидаются порывы южного ветра 15-20 м/сек. Непогода уже стала причиной части аварийных отключений электроэнергии в области.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ДТЭК Днепровские электросети.

Мы уже вернули свет в 27 населенных пунктов, 8400 жителям области. Мы возобновили работу 10-ти обесточенных линий 6-10 кВ и 176 трансформаторных подстанций. Сейчас обесточенными остаются 12 населенных пунктов полностью и 3 частично. Всего – около 1200 клиентов. Обесточены 8 линий электропередачи 6-10 кВ и 48 трансформаторных подстанций. Больше всего отключений – в Верхнеднепровском и Синельниковском районах, - сообщают в компании.

В компании также напоминают об осторожности и предупреждают о том, что непогода продолжается.

У Дніпропетровській області погіршення погодних умов За інформацією Дніпропетровського регіонального центру з... Posted by ДТЕК Дніпровські електромережі on Tuesday, January 26, 2021

Как сообщалось ранее, 8 января в Украине было обесточено 85 населенных пунктов из-за непогоды.

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